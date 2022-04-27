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Попереду кілька надзвичайно важких тижнів – Резніков

Денис КарловськийСереда, 27 квітня 2022, 19:55
міністр оборони олексій резніков на зустрічі партнерів україни в рамштайні 26 квітня. фото: getty images

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців готуватися до кількох важких тижнів бойових дій через підготовку масштабного наступу російських військ на Донбасі.

Джерело: facebook-сторінка Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Попереду – кілька надзвичайно важких тижнів. Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз.

Допомога Україні буде зростати, але найближчими днями буде потрібна уся наша стійкість і надзвичайна єдність.

Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви.

Ми маємо витримати. І ми витримаємо!

Заради тих, хто боровся за вільну Україну у різні епохи. Заради захисників Маріуполя, Харкова, Ізюма, Рубіжного, Сум, Чернігова та героїв з інших міст, які виграли і продовжують вигравати для України час. Заради майбутніх поколінь.

ВІДЕО ДНЯ

Ми звільнимо нашу землю. Ми повернемо наших людей.

Україна переможе! Тепер у цьому впевнені не тільки ми".

Деталі: Міністр розповів, що міністри оборони країн-партнерів України під час зустрічі на військовій базі США у Рамштайні в Німеччині висловили цілковиту підтримку щодо збільшення кількості та якості військової допомоги України.

За словами Резнікова, готовність партнерів постачати більше сучасного озброєння, яке має калібри та характеристики країн-членів НАТО свідчить про переконання Заходу в незворотності перемоги України над Росією.

Зокрема, західні партнери вже розпочали постачання артилерії калібру 155 мм, яка є основним калібром артилерії армій країн-членів Північноатлантичного альянсу. У майбутньому це забезпечить повну взаємосумісність та можливість злагодженої дії між ЗСУ та арміями країн-членів Альянсу.

Крім того, Резніков розповів, що під час тренування українських військових інструкторами з країн-членів НАТО, українці з першого разу влучили в ціль з нових зразків артилерії та навіть порадили, як покращити систему управління. За словами міністра, це справило відповідне враження на партнерів України.

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Передісторія:

  • Американські журналісти розповіли, що США та країни-члени НАТО хочуть так сильно "каструвати" російську армію в Україні, аби вона була не спроможна розпочати повномасштабне вторгнення в сусідні країни ще впродовж багатьох років після 2022 року.
  • США створили координаційний центр на військовій базі в Рамштайні, де будуть стежити за постачанням озброєння в Україну.
  • 22 квітня російське військове керівництво привселюдно оголосило, що головними цілями війни для окупантів наразі є захоплення східних та південних областей України від Одеси й Придністров’я до Харкова.

Теми: РезніковвійнаРосіябойові дії
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