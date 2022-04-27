Попереду кілька надзвичайно важких тижнів – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців готуватися до кількох важких тижнів бойових дій через підготовку масштабного наступу російських військ на Донбасі.

Джерело: facebook-сторінка Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Попереду – кілька надзвичайно важких тижнів. Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз.

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Допомога Україні буде зростати, але найближчими днями буде потрібна уся наша стійкість і надзвичайна єдність.

Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви.

Ми маємо витримати. І ми витримаємо!

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Заради тих, хто боровся за вільну Україну у різні епохи. Заради захисників Маріуполя, Харкова, Ізюма, Рубіжного, Сум, Чернігова та героїв з інших міст, які виграли і продовжують вигравати для України час. Заради майбутніх поколінь.

Ми звільнимо нашу землю. Ми повернемо наших людей.

Україна переможе! Тепер у цьому впевнені не тільки ми".

Деталі: Міністр розповів, що міністри оборони країн-партнерів України під час зустрічі на військовій базі США у Рамштайні в Німеччині висловили цілковиту підтримку щодо збільшення кількості та якості військової допомоги України.

За словами Резнікова, готовність партнерів постачати більше сучасного озброєння, яке має калібри та характеристики країн-членів НАТО свідчить про переконання Заходу в незворотності перемоги України над Росією.

Зокрема, західні партнери вже розпочали постачання артилерії калібру 155 мм, яка є основним калібром артилерії армій країн-членів Північноатлантичного альянсу. У майбутньому це забезпечить повну взаємосумісність та можливість злагодженої дії між ЗСУ та арміями країн-членів Альянсу.

Крім того, Резніков розповів, що під час тренування українських військових інструкторами з країн-членів НАТО, українці з першого разу влучили в ціль з нових зразків артилерії та навіть порадили, як покращити систему управління. За словами міністра, це справило відповідне враження на партнерів України.

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