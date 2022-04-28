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Регіони: росіяни вдарили ракетами по селу Шевченкове, "Азовсталь" тримається

Олена РощінаЧетвер, 28 квітня 2022, 09:06
Військова техніка РФ, фото Генштабу ЗСУ

У ніч на 28 квітня російська армія продовжувала обстрілювати Харківську, Луганську, Донецьку області, намагалася наступати в бік Миколаєва та Кривого Рогу, завдала ракетного удару по с. Шевченкове у Миколаївській області.

Джерело: дані голів областей станом на 8-м уранку четверга 28 квітня 

Деталі: На Сумщині у середу ввечері о 21:50 Росія почала провокаційний обстріл наших територій з мінометів. Понад півсотні "прильотів", усі – на території Есманської громади. 

Дані про постраждалих уточнюються.

Харківська область: цієї ночі тривали поодинокі артилерійські обстріли  східних районів Харкова. За попередніми даними, за ніч постраждалих немає. 

По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв

В Ізюмському напрямку бої тривають.

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Луганщина: по десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Детальна інформація про ушкодження та наслідки з’ясовується. Наразі відомо про 4 загиблих.

Донеччина: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар – під постійними обстрілами.

Попри складну обстановку, продовжується евакуація із лінії зіткнення. 

Маріуполь: "Азовсталь" тримається.

Херсонщина: вночі над містом – сильні вибухи, майже на всій території області обстріли. Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу. 

Також є випадки викрадення цивільного населення

Миколаївська область: протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією, ракетного обстрілу зазнало  с. Шевченкове. Ракета влучила у приватний будинок. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Шевченкове на мапі
Шевченкове на мапі

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях. 

Від УП: О 08.45 голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко повідомив про "приліт" у Синельниківському районі: росіяни влучили ракетою в покинуту промислову зону на території колишнього заводу.

Теми: війнаМиколаївська областьКривий РігДонбас
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