Регіони: росіяни вдарили ракетами по селу Шевченкове, "Азовсталь" тримається
У ніч на 28 квітня російська армія продовжувала обстрілювати Харківську, Луганську, Донецьку області, намагалася наступати в бік Миколаєва та Кривого Рогу, завдала ракетного удару по с. Шевченкове у Миколаївській області.
Джерело: дані голів областей станом на 8-м уранку четверга 28 квітня
Деталі: На Сумщині у середу ввечері о 21:50 Росія почала провокаційний обстріл наших територій з мінометів. Понад півсотні "прильотів", усі – на території Есманської громади.
Дані про постраждалих уточнюються.
Харківська область: цієї ночі тривали поодинокі артилерійські обстріли східних районів Харкова. За попередніми даними, за ніч постраждалих немає.
По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв.
В Ізюмському напрямку бої тривають.
Луганщина: по десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Детальна інформація про ушкодження та наслідки з’ясовується. Наразі відомо про 4 загиблих.
Донеччина: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар – під постійними обстрілами.
Попри складну обстановку, продовжується евакуація із лінії зіткнення.
Маріуполь: "Азовсталь" тримається.
Херсонщина: вночі над містом – сильні вибухи, майже на всій території області обстріли. Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу.
Також є випадки викрадення цивільного населення.
Миколаївська область: протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією, ракетного обстрілу зазнало с. Шевченкове. Ракета влучила у приватний будинок. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях.
Від УП: О 08.45 голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко повідомив про "приліт" у Синельниківському районі: росіяни влучили ракетою в покинуту промислову зону на території колишнього заводу.