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Регионы: россияне ударили ракетами по селу Шевченково, "Азовсталь" держится

Елена РощинаЧетверг, 28 апреля 2022, 09:06
Регионы: россияне ударили ракетами по селу Шевченково, Азовсталь держится
Военная техника РФ, фото Генштаба ВСУ

В ночь на 28 апреля российская армия продолжала обстреливать Харьковскую, Луганскую, Донецкую области, пыталась наступать в сторону Николаева и Кривого Рога, нанесла ракетный удар по с. Шевченково в Николаевской области.

Источник: данные глав областей по состоянию на 8 утра четверга 28 апреля

Детали: В Сумской области в среду вечером в 21:50 Россия начала провокационный обстрел украинских территорий из минометов. Более полусотни "прилетов" – все на территории Эсманской общины.

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Данные о пострадавших уточняются.

Харьковская область: этой ночью шли единичные артиллерийские обстрелы восточных районов Харькова. По предварительным данным, за ночь пострадавших нет.

По области в течение суток россияне обстреливали Золочев, Дергачи, Чугуев.

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В Изюмском направлении бои продолжаются.

Луганщина: по десять раз враг обстреливал Попасную и Лисичанск, четыре, но очень продолжительные раза – Горскую общину. Подробная информация о повреждениях и последствиях выясняется. Пока известно о 4 погибших.

Донетчина: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Лиман, Угледар – под постоянными обстрелами.

Несмотря на сложную обстановку, продолжается эвакуация с линии столкновения.

Мариуполь: "Азовсталь" держится.

Херсонщина: ночью над городом – сильные взрывы, почти на всей территории области обстрелы. Оккупанты продолжают вести наступление из Херсонской области в направлении Николаевской области и Кривого Рога.

Также есть случаи похищения гражданского населения.

Николаевская область: ночью ситуация тревожная, но контролируемая. По предварительной информации, ракетному обстрелу подверглось с. Шевченково. Ракета попала в частный дом. Данные о пострадавших уточняются.

Шевченково на карте
Шевченково на карте

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях.

От УП: В 08.45 глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко сообщил о "прилете" в Синельниковском районе: россияне попали ракетой в заброшенную промышленную зону на территории бывшего завода.

Темы: войнаНиколаевская областьКривой РогДонбасс
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