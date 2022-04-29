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Влада окупованого Енергодара переїхала у Запоріжжя

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 09:31
Влада окупованого Енергодара переїхала у Запоріжжя
окупований росіянами енергодар, фото орлова

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов відтепер працює в Запоріжжі, аби забезпечити стале функціонування влади.

Джерело: глава Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова Старуха: "Наразі ми бачимо таку тенденцію, що окупанти починають витісняти та, примушуючи нашу владу, припиняти існування комунальних закладів, установ енергозабезпечення, життєзабезпечення.

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Ми на це піти не можемо, тому вжили заходів, щоб місто жило.

Ситуація у місті (Енергодарі – ред.) напружена. Шалений тиск здійснюється на органи місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та директорів шкіл".

Що передувало: Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що створив "раду самоорганізації міста", яка нібито виконуватиме функції міської влади, і оголосив себе її керівником.

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Теми: ЕнергодарЗапоріжжяокупаціявійна
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