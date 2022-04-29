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Влада окупованого Енергодара переїхала у Запоріжжя

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 09:31
окупований росіянами енергодар, фото орлова

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов відтепер працює в Запоріжжі, аби забезпечити стале функціонування влади.

Джерело: глава Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова Старуха: "Наразі ми бачимо таку тенденцію, що окупанти починають витісняти та, примушуючи нашу владу, припиняти існування комунальних закладів, установ енергозабезпечення, життєзабезпечення.

Ми на це піти не можемо, тому вжили заходів, щоб місто жило.

Ситуація у місті (Енергодарі – ред.) напружена. Шалений тиск здійснюється на органи місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та директорів шкіл".

Що передувало: Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що створив "раду самоорганізації міста", яка нібито виконуватиме функції міської влади, і оголосив себе її керівником.

Теми: ЕнергодарЗапоріжжяокупаціявійна
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