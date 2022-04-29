Власти оккупированного Энергодара переехали в Запорожье

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отныне работает в Запорожье, чтобы обеспечить постоянное функционирование власти.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь Старуха: "Сейчас мы видим такую ​​тенденцию, что оккупанты начинают вытеснять и, заставляя нашу власть, прекращать существование коммунальных учреждений, учреждений энергообеспечения, жизнеобеспечения.

Реклама:

Мы на это пойти не можем, поэтому приняли меры, чтобы город жил.

Ситуация в городе (Энергодаре – ред.) напряженная. Безумное давление осуществляется на органы местного самоуправления, руководителей коммунальных предприятий и директоров школ".

Напомним: Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем.