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Власти оккупированного Энергодара переехали в Запорожье

Роман ПетренкоПятница, 29 апреля 2022, 09:31
оккупированный россиянами энергодар, фото орлова

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отныне работает в Запорожье, чтобы обеспечить постоянное функционирование власти.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь Старуха: "Сейчас мы видим такую ​​тенденцию, что оккупанты начинают вытеснять и, заставляя нашу власть, прекращать существование коммунальных учреждений, учреждений энергообеспечения, жизнеобеспечения.

Мы на это пойти не можем, поэтому приняли меры, чтобы город жил.

Ситуация в городе (Энергодаре – ред.) напряженная. Безумное давление осуществляется на органы местного самоуправления, руководителей коммунальных предприятий и директоров школ".

Напомним: Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем.

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Темы: ЭнергодарЗапорожьеоккупациявойна
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