Власти оккупированного Энергодара переехали в Запорожье
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отныне работает в Запорожье, чтобы обеспечить постоянное функционирование власти.
Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух
Прямая речь Старуха: "Сейчас мы видим такую тенденцию, что оккупанты начинают вытеснять и, заставляя нашу власть, прекращать существование коммунальных учреждений, учреждений энергообеспечения, жизнеобеспечения.
Мы на это пойти не можем, поэтому приняли меры, чтобы город жил.
Ситуация в городе (Энергодаре – ред.) напряженная. Безумное давление осуществляется на органы местного самоуправления, руководителей коммунальных предприятий и директоров школ".
Напомним: Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем.