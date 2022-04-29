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Зброя США змінить ситуацію, але не так швидко, як хочеться – Данілов

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 14:09
Зброя США змінить ситуацію, але не так швидко, як хочеться – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що нова зброя, яку нададуть Україні США, змінить позиції сторін на війні.

Джерело: Данілов у інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова Данілова: "Вона (зброя США – ред.) обов’язково буде змінювати позиції сторін. Треба розуміти, що це не буде так швидко, як би нам хотілося.

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Зараз відбувається тренування великої кількості наших військових. Це нова зброя, до неї треба звикнути, треба навчитись нею користуватися. Зараз відбуваються ці процеси.

Я можу сказати, що з мертвої точки все це вже зрушилось. Якщо ще 2-3 тижні кожного дня просили "Надайте нам важку зброю", то на сьогодні це питання вже вирішено.

Зараз наступний етап, коли наші військові будуть натреновані, користуватися цією зброєю. Я вважаю, це буде велика допомога для нашої країни".

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Деталі: Разом із тим Данілов наголосив, що вже найближчим часом ворог на собі відчує зброю, яку ЗСУ отримали від США, Великої Британії та інших країн.

За словами секретаря РНБО Україна "почала відчувати, що отримує все більше і більше для того, щоби бити ворога".

Також Данілов не знає, коли закінчиться війна, але попереджає, що це буде "не завтра-післязавтра".

Проте він впевнений, що ЗСУ виграють її, а Путін може підписати капітуляцію в будь-який момент.

Нагадаємо: 28 квітня палата представників схвалила законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни. Новий законопроєкт дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

Теми: ДаніловзброявійнаРосія
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