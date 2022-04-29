Оружие США сменит ситуацию, но не так быстро, как хочется – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что новое оружие, которое предоставит Украине США, изменит позиции сторон на войне.

Источник: Данилов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Данилова: "Оно (оружие США – ред.) обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как нам хотелось бы.

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Сейчас идет тренировка большого количества наших военных. Это новое оружие, к нему нужно привыкнуть, нужно научиться им пользоваться. Сейчас проходят эти процессы.

Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели каждый день просили "Дайте нам тяжелое оружие", то на сегодняшний день этот вопрос уже решен.

Сейчас следующий этап, когда наши военные будут натренированы, пользоваться этим оружием. Я считаю, это будет большая помощь нашей стране".

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Детали: Вместе с тем, Данилов подчеркнул, что уже в ближайшее время враг на себе почувствует оружие, которое ВСУ получили от США, Великобритании и других стран.

По словам секретаря СНБО, Украина "начала чувствовать, что получает все больше и больше для того, чтобы бить врага".

Также Данилов не знает, когда закончится война, но предупреждает, что это будет "не завтра-послезавтра".

Однако он уверен, что ВСУ выиграют ее, а Путин может подписать капитуляцию в любой момент.

Напомним: Палата представителей одобрила законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны. Новый законопроект позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.