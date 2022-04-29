Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оружие США сменит ситуацию, но не так быстро, как хочется – Данилов

Роман ПетренкоПятница, 29 апреля 2022, 14:09

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что новое оружие, которое предоставит Украине США, изменит позиции сторон на войне.

Источник: Данилов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Данилова: "Оно (оружие США – ред.) обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как нам хотелось бы.

Сейчас идет тренировка большого количества наших военных. Это новое оружие, к нему нужно привыкнуть, нужно научиться им пользоваться. Сейчас проходят эти процессы.

Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели каждый день просили "Дайте нам тяжелое оружие", то на сегодняшний день этот вопрос уже решен.

Сейчас следующий этап, когда наши военные будут натренированы, пользоваться этим оружием. Я считаю, это будет большая помощь нашей стране".

Детали: Вместе с тем, Данилов подчеркнул, что уже в ближайшее время враг на себе почувствует оружие, которое ВСУ получили от США, Великобритании и других стран.

ВИДЕО ДНЯ

По словам секретаря СНБО, Украина "начала чувствовать, что получает все больше и больше для того, чтобы бить врага".

Также Данилов не знает, когда закончится война, но предупреждает, что это будет "не завтра-послезавтра".

Однако он уверен, что ВСУ выиграют ее, а Путин может подписать капитуляцию в любой момент.

Напомним: Палата представителей одобрила законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны. Новый законопроект позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Темы: ДаниловоружиевойнаРосcия
Главное сегодня

видеоВСУ взорвали железнодорожный мост вместе с оккупантским поездом в Донецкой области

Зеленский: Риски прекращения любых переговоров очень высоки

Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану

Немецкое правительство думает передать Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000 - СМИ

Дефицит горючего на АЗС решится в течение недели, цены несколько возрастут – вице-премьер

видеоРоссийский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами

Все новости...
Данилов
Данилов посоветовал "подонкам из ОПЗЖ" тихонько уйти из Рады, пока их не вынесли
Стало известно, как происходила доставка необходимого в Мариуполь
Война началась в 3:40, Зеленский в белой рубашке сказал: «Будем бороться» – Данилов
Последние новости
01:09
Россияне убили двух гражданских в Донецкой области
00:21
Один штурмовик и 9 беспилотников: ПВО продолжает уничтожать вражеские цели
00:19
Беларусь обвиняет Литву в тайном строительстве ядерных могильников
23:34
ООН обещает "удвоить усилия" в помощи украинцам
22:58
Ощадбанк предупреждает клиентов о письмах мошенников
22:45
В Харьковской области за сутки от вражеских обстрелов погиб человек, 5 ранены
22:41
США передали хозяйке саммита G20, что Путина там быть не должно
22:39
На востоке бойцы ООС отразили 14 атак, уничтожили десятки единиц техники
22:37
Мощность энергоблоков ЗАЭС восстановлена
22:29
У России достаточно артиллерии и авиации, чтобы разрушить до основания весь Донбасс – Зеленский
Все новости...