Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оружие США сменит ситуацию, но не так быстро, как хочется – Данилов

Роман ПетренкоПятница, 29 апреля 2022, 14:09
Оружие США сменит ситуацию, но не так быстро, как хочется – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что новое оружие, которое предоставит Украине США, изменит позиции сторон на войне.

Источник: Данилов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Данилова: "Оно (оружие США – ред.) обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как нам хотелось бы.

Реклама:

Сейчас идет тренировка большого количества наших военных. Это новое оружие, к нему нужно привыкнуть, нужно научиться им пользоваться. Сейчас проходят эти процессы.

Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели каждый день просили "Дайте нам тяжелое оружие", то на сегодняшний день этот вопрос уже решен.

Сейчас следующий этап, когда наши военные будут натренированы, пользоваться этим оружием. Я считаю, это будет большая помощь нашей стране".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Вместе с тем, Данилов подчеркнул, что уже в ближайшее время враг на себе почувствует оружие, которое ВСУ получили от США, Великобритании и других стран.

По словам секретаря СНБО, Украина "начала чувствовать, что получает все больше и больше для того, чтобы бить врага".

Также Данилов не знает, когда закончится война, но предупреждает, что это будет "не завтра-послезавтра".

Однако он уверен, что ВСУ выиграют ее, а Путин может подписать капитуляцию в любой момент.

Напомним: Палата представителей одобрила законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны. Новый законопроект позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Темы: ДаниловоружиевойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
Все новости...
Реклама: