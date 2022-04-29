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Хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати ночі для помсти окупантам – Зеленський

Денис КарловськийП'ятниця, 29 квітня 2022, 20:49
Хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати ночі для помсти окупантам – Зеленський
володимир зеленський. фото: пресслужба зеленського

Президент Володимир Зеленський пояснив, що чимало українців матимуть бажання здійснити швидку помсту російським окупантам, які скоїли масові вбивства в Україні, не чекаючи на правове засудження в міжнародних інституціях.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для польських ЗМІ

Пряма мова Зеленського: "Я знаю те, що в нас у суспільстві є люди, які їх будуть шукати всіх (російських військових, що масово вбивали цивільних українців – ред.)

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І тут нічого не зробиш. І це ніяка не погроза. Я кажу вам відверто: як батько, як чоловік. Я знаю, що таких людей у нас в Україні дуже багато.

І тим, як наші люди боролися і стояли зараз – вони все це вже доказали, що їх багато. 

Хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати – як то кажуть – ночі. Ось і все".

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Деталі: На думку Зеленського, осуд міжнародної спільноти також є дуже важливим, аби в Росії витворили відчуття історичної провини і співпричетності до трагедії війни в Україні, подібно як німці відчувають провину за звірства нацистів під час Другої світової війни.

Передісторія:

  • У вечірньому зверненні 28 квітня Зеленський пригрозив російським убивцям й катам, що скоїли звірства в Україні, швидки покаранням у міжнародних судах і трибуналах. Водночас він визнав, що дехто не доживе до суду, бо отримає належну відплату від українських захисників на театрі бойових дій.
  • Також президент раніше заявляв, що рівень і масштаб варварства російських окупантів при спробах окупації України настільки кричущий, що в майбутніх підручниках з історії буде окреме слово для цього явища – "рашизм".
  • У ще одній вечірній промові Зеленський стисло сформулював провідну ідею російського загарбання українських територій – вкрасти унітаз у чужому помешканні й померти із ним від кулі.

Теми: ЗеленськийРосіяокупаціявійна
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