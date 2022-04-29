Хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати ночі для помсти окупантам – Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, що чимало українців матимуть бажання здійснити швидку помсту російським окупантам, які скоїли масові вбивства в Україні, не чекаючи на правове засудження в міжнародних інституціях.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для польських ЗМІ

Пряма мова Зеленського: "Я знаю те, що в нас у суспільстві є люди, які їх будуть шукати всіх (російських військових, що масово вбивали цивільних українців – ред.)

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І тут нічого не зробиш. І це ніяка не погроза. Я кажу вам відверто: як батько, як чоловік. Я знаю, що таких людей у нас в Україні дуже багато.

І тим, як наші люди боролися і стояли зараз – вони все це вже доказали, що їх багато.

Хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати – як то кажуть – ночі. Ось і все".

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Деталі: На думку Зеленського, осуд міжнародної спільноти також є дуже важливим, аби в Росії витворили відчуття історичної провини і співпричетності до трагедії війни в Україні, подібно як німці відчувають провину за звірства нацистів під час Другої світової війни.

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