Хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати ночі для помсти окупантам – Зеленський
Президент Володимир Зеленський пояснив, що чимало українців матимуть бажання здійснити швидку помсту російським окупантам, які скоїли масові вбивства в Україні, не чекаючи на правове засудження в міжнародних інституціях.
Джерело: інтерв’ю Зеленського для польських ЗМІ
Пряма мова Зеленського: "Я знаю те, що в нас у суспільстві є люди, які їх будуть шукати всіх (російських військових, що масово вбивали цивільних українців – ред.)
І тут нічого не зробиш. І це ніяка не погроза. Я кажу вам відверто: як батько, як чоловік. Я знаю, що таких людей у нас в Україні дуже багато.
І тим, як наші люди боролися і стояли зараз – вони все це вже доказали, що їх багато.
Хтось буде чекати на міжнародний суд, а хтось буде чекати – як то кажуть – ночі. Ось і все".
Деталі: На думку Зеленського, осуд міжнародної спільноти також є дуже важливим, аби в Росії витворили відчуття історичної провини і співпричетності до трагедії війни в Україні, подібно як німці відчувають провину за звірства нацистів під час Другої світової війни.
Передісторія:
- У вечірньому зверненні 28 квітня Зеленський пригрозив російським убивцям й катам, що скоїли звірства в Україні, швидки покаранням у міжнародних судах і трибуналах. Водночас він визнав, що дехто не доживе до суду, бо отримає належну відплату від українських захисників на театрі бойових дій.
- Також президент раніше заявляв, що рівень і масштаб варварства російських окупантів при спробах окупації України настільки кричущий, що в майбутніх підручниках з історії буде окреме слово для цього явища – "рашизм".
- У ще одній вечірній промові Зеленський стисло сформулював провідну ідею російського загарбання українських територій – вкрасти унітаз у чужому помешканні й померти із ним від кулі.