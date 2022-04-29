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Кто-то будет ждать международного суда, а кто-то будет ждать ночи для мести оккупантам – Зеленский

Денис КарловскийПятница, 29 апреля 2022, 20:49
Кто-то будет ждать международного суда, а кто-то будет ждать ночи для мести оккупантам – Зеленский

Президент Владимир Зеленский объяснил, что многие украинцы будут желать осуществить скорую месть российским оккупантам, совершившим массовые убийства в Украине, не дожидаясь правового осуждения в международных институтах.

Источник: интервью Зеленского для польских СМИ

Прямая речь Зеленского: "У нас в обществе есть люди, которые их будут искать всех (российских военных, которые массово убивали гражданских украинцев – ред.)

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И здесь ничего не поделаешь. И это никакая не угроза. Я говорю вам прямо: как отец, как муж. Я знаю, что таких людей у ​​нас в Украине очень много.

И тем, как наши люди боролись и стояли сейчас – все это уже доказали, что их много.

Кто-то будет ждать международного суда, а кто-то будет ждать – как говорится – ночи. Вот и все".

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Детали: По мнению Зеленского, осуждение международного сообщества также очень важно, чтобы в России создали ощущение исторической вины и сопричастности к трагедии войны в Украине, подобно тому, как немцы испытывают вину за зверства нацистов во время Второй мировой войны.

Предыстория:

  • В вечернем обращении 28 апреля Зеленский пригрозил российским убийцам и палачам, совершившим зверства в Украине, скорые наказанием в международных судах и трибуналах. В то же время он признал, что некоторые не доживут до суда, потому что получат должное возмездие от украинских защитников на театре боевых действий.
  • Также президент ранее заявлял, что уровень и масштаб варварства российских оккупантов при попытках оккупации Украины настолько вопиющий, что в будущих учебниках по истории будет отдельное слово для этого явления – "рашизм".
  • В очередной вечерней речи Зеленский кратко сформулировал ведущую идею российского захвата украинских территорий – украсть унитаз в чужом доме и умереть с ним от пули.

Темы: ЗеленскийРосcияоккупациявойна
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