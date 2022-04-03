Графік евакуаційних потягів на 3 квітня
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 3 квітня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: На неділю, 3 квітня, заплановані рейси в межах України та за кордон.
Зокрема, евакуаційні потяги курсуватимуть:
Краматорськ
13:00 - №274/273 Краматорськ – Львів;
16:00 - №276/275 Краматорськ – Львів.
Крім того, передбачені такі рейси:
14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова
16:10 - 7931 Покровськ – Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.
Щодо міжнародних рейсів – курсуватимуть потяги у такі країни:
Польща
07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
* квитки у продажу
Чехія
Квитки відсутні
Румунія
23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія
14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*
* квитки у продажу.