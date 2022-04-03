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График эвакуационных поездов на 3 апреля

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 04:33
График эвакуационных поездов на 3 апреля
фото: УЗ

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 3 апреля.

Источник: Укрзализныця

Детали: На воскресенье, 3 апреля, запланированы рейсы в пределах Украины и за границу.

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В частности, эвакуационные поезда будут курсировать:

Краматорск

13:00 - №274/273 Краматорск – Львов;

ВИДЕО ДНЯ

16:00 - №276/275 Краматорск – Львов.

Кроме того, предусмотрены следующие рейсы:

14:00 - 5501 Новозолотаровка – Лозовая

16:10 - 7931 Покровск – Днепр

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Относительно международных рейсов – курсировать поезда в следующие страны:

Польша

07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*

08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль*

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*

19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*

* билеты в продаже

Словакия

11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*

12:30 №33 Мукачево – Будапешт

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

* билеты в продаже

Чехия

Билеты отсутствуют

Румыния

23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия

14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена*

* билеты в продаже.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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