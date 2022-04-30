"Цена поста и лайков - потери ВСУ": Минобороны просит блоггеров не хайповать на победах

Министерство обороны еще раз просит граждан не обнародовать результаты военных операций до того, как это сделает Генштаб, чтобы не помешать действиям и результатам украинского войска.

Источник: замминистра обороны Украины Анна Маляр в Facebook

Детали: В частности, Маляр просит не писать об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или ВСУ. Потому что враг после таких публикаций начинает их снова атаковать, ведь чувствителен к публичности, отмечает заместитель министра. При этом более подробно причины такой ситуации Маляр обещает объяснить "после победы".

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Прямая речь: "У нас уже были эти досадные инциденты, когда освобождали Киевскую область. Тогда мы официально занимали сдержанную позицию, потому что командованию операцией нужна была тишина по поводу продвижения наших войск вперед.

Все, что мы публично говорим, направлено на выполнение оборонного замысла. Но даже под моими видео неравнодушные люди и добровольцы писали в комментах - "почему же Маляр умалчивает, что такое-то село уже наше?". Отвечаю – потому что нашим ВСУ так нужно – чтобы во время военной операции была информационная тишина.

Вчера снова произошел показательный случай вредной для обороны публичности. Известный блоггер днем ​​обнародовал информацию об уходе села Русская Лозовая в Харьковской области. И в этом же посте он обнародовал еще две вещи, которые не нужно было публично писать. Информация мгновенно приобрела масштабную огласку, на нас просто посыпались запросы и нам пришлось ее подтверждать.

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А вечером там началось обострение. Враг активизировался… (вечером, по данным Маляра ВСУ на этом направлении уже имели потери: 1 погибшего и 12 раненых –ред). Вот такова стоимость поста и лайков.

Да, эту информацию вам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Ибо эта информация является частью военной операции. Не надо все, что вы знаете, писать в соцсетях.

Наше общество взрослое и эмоционально зрелое. Хорошо знает и понимает, что такое война. Не нужно бесконечно искать поводы для новостей о победах. Имейте терпение. И дайте спокойно поработать ВСУ. Мы победим, но на это нужно время и терпение".

Напомним: Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный призвал блогеров воздержаться от публичных оценок боевых действий, решений командиров и т.д. "Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", - отмечал он.

Что предшествовало: 29 апреля в сети журналист и депутат сообщили о том, что ВСУ силами штурмового подразделения ГУР МО и Сухопутных войск был освобожден от российских оккупантов стратегически важный населенный пункт в Харьковской области - село Русская Лозовая.

Главное управление разведки в Telegram сделало репост сообщения журналиста. Позже Командование Сухопутных войск официально подтвердило взятие населённого пункта.

Почему это важно: Военное руководство призывает использовать информацию только из официальных источников, соблюдающих правила – пауза не менее 12 часов после определенного события наступательного характера, чтобы дать возможность Силам обороны закрепиться на позициях, уберечь людей и не дать врагу оперативной информации с поля боя.