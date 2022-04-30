На переговорах с россиянами не обсуждается отмена санкций – Подоляк

Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк возразил, что на переговорах с россиянами обсуждается отмена санкций, введенных против России.

Источник: Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Подоляка: "Во-первых, несколько удивляет склонность министра Лаврова комментировать то, в чем не участвуешь и чего не видишь изнутри процесса.

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Во-вторых, денацификацию и статус русского языка российская армия уже обсудила с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и, конечно же, в Мариуполе. Все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан.

В-третьих, и уж точно в рамках переговорного процесса совершенно не обсуждаются проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ. Поскольку до сих пор не устранена причина для их внедрения со стороны мирового сообщества, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета.

Поэтому приходится еще раз настоятельно рекомендовать представителям Российской Федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и хоть как-то соответствующими реальному ходу переговорного процесса".

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Детали: Подоляк добавил, что Украина даже теоретически не может обсуждать отмену санкций с россиянами и договариваться о любых режимах, потому что это зависит от международных партнеров.

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