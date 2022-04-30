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На переговорах с россиянами не обсуждается отмена санкций – Подоляк

Денис КарловскийСуббота, 30 апреля 2022, 19:11
михаил подоляк. фото: getty images

Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк возразил, что на переговорах с россиянами обсуждается отмена санкций, введенных против России.

Источник: Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Подоляка: "Во-первых, несколько удивляет склонность министра Лаврова комментировать то, в чем не участвуешь и чего не видишь изнутри процесса.

Во-вторых, денацификацию и статус русского языка российская армия уже обсудила с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и, конечно же, в Мариуполе. Все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан.

В-третьих, и уж точно в рамках переговорного процесса совершенно не обсуждаются проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ. Поскольку до сих пор не устранена причина для их внедрения со стороны мирового сообщества, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета.

Поэтому приходится еще раз настоятельно рекомендовать представителям Российской Федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и хоть как-то соответствующими реальному ходу переговорного процесса".

Детали: Подоляк добавил, что Украина даже теоретически не может обсуждать отмену санкций с россиянами и договариваться о любых режимах, потому что это зависит от международных партнеров.

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Предыстория:

  • 30 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на переговорах Украины и РФ якобы обсуждается вопрос отмены западных санкций. Также он подчеркнул, что вроде бы они поднимают тему так называемой "денацификации" и статуса русского языка.
  • Перед этим он говорил, что любое соглашение будут подписываться с учетом положения военных сил на поле боя.
  • Президент Владимир Зеленский отметил, что риски прекращения любых переговорных процессов чрезвычайно высоки, из-за военных преступлений и варварского обращения российских оккупантов.

Темы: санкциипереговорыРосcияОфис президента
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