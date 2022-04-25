Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров натякнув, що війна закінчиться підписанням договору, але є умова

Денис КарловськийПонеділок, 25 квітня 2022, 23:23
Лавров натякнув, що війна закінчиться підписанням договору, але є умова
сергій лавров. фото: getty images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російсько-українська війна закінчиться підписанням договору, але все залежатиме від перебігу бойових дій.

Джерело: Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу"

Пряма мова Лаврова: "Як у будь-якій ситуації, коли застосовуються збройні сили, звичайно ж, все закінчиться договором, але параметри цього договору будуть визначені тією стадією військових дій, під час якої цей договір стане реальністю".

Реклама:

Деталі: Він додав, що Росія нібито дуже позитивно сприйняла пропозиції України, які їй передали під час очного раунду перемовин у Стамбулі 29 березня. За його словами, ті пропозиції враховували низку питань, до яких ревно ставиться російська влада – зокрема позаблоковий статус України.

Однак згодом, за словами Лаврова, нібито в переговорний процес втрутилися США та Велика Британія й почали пояснювати українцям, як слід змінити пропозиції.

Росія буцімто надіслала офіційну відповідь на пропозиції України, які передали в Стамбулі 29 березня, але не отримала відповідь.

ВІДЕО ДНЯ

Російський міністр твердить, що після зустрічі в Стамбулі українська делегація начебто змінювала формулювання своїх пропозицій.

Пряма мова Лаврова: "У стамбульському документі було сказано, що "в Україні не буде жодних військових баз іноземних і не будуть проводити навчання за участю іноземних збройних сил, крім як за згодою всіх країн-гарантів цього договору, включаючи Росію" – було написано прямо.

У тому варіанті, який вони нам дали за нашою позитивною реакцією, значилося: "жодних навчань, окрім як за згодою більшості країн-гарантів". 

Різниця є? Про те й мова. 

Ось так вони вчинили і за низкою інших пропозицій, які вони внесли до Стамбула".

Передісторія:

  • 21 і 22 квітня українська та російська делегації провели раунд перемовин у відеоформаті після тривалої паузи, що підтвердили глави делегацій з обох сторін. Водночас Лавров заявив привселюдно, що переговори "застопорились".
  • Президент Володимир Зеленський застеріг росіян, що в разі знищення українських захисників у Маріуполя під обстрілами або проведення так званого "референдуму" на захоплених землях Херсонщини – Україна вийде з усіх переговорних процесів.
  • 20 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Україні передали реакцію Росії у відповідь на пропозиції України, презентовані 29 березня в ході очного раунду перемовин у Стамбулі. Він додав, що "м’яч на боці України".
  • Президент Володимир Зеленський відреагував, що він непогано грає у футбол, але для цього треба, щоби було дві команди і був м’яч. Він пояснив, що жодного проєкту документу чи письмових пропозицій від Росії не надходило, як наполягав Пєсков.
  • Журналісти видання Financial Times зі своїх джерел у Кремлі дізналися, що Путін нібито відкинув ідею вести перемовини, особливо після потоплення крейсеру "Москва", і зосереджений на стратегії тотального захоплення земель.

Теми: РосіяЛавровпереговоривійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: