Лавров натякнув, що війна закінчиться підписанням договору, але є умова
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російсько-українська війна закінчиться підписанням договору, але все залежатиме від перебігу бойових дій.
Джерело: Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу"
Пряма мова Лаврова: "Як у будь-якій ситуації, коли застосовуються збройні сили, звичайно ж, все закінчиться договором, але параметри цього договору будуть визначені тією стадією військових дій, під час якої цей договір стане реальністю".
Деталі: Він додав, що Росія нібито дуже позитивно сприйняла пропозиції України, які їй передали під час очного раунду перемовин у Стамбулі 29 березня. За його словами, ті пропозиції враховували низку питань, до яких ревно ставиться російська влада – зокрема позаблоковий статус України.
Однак згодом, за словами Лаврова, нібито в переговорний процес втрутилися США та Велика Британія й почали пояснювати українцям, як слід змінити пропозиції.
Росія буцімто надіслала офіційну відповідь на пропозиції України, які передали в Стамбулі 29 березня, але не отримала відповідь.
Російський міністр твердить, що після зустрічі в Стамбулі українська делегація начебто змінювала формулювання своїх пропозицій.
Пряма мова Лаврова: "У стамбульському документі було сказано, що "в Україні не буде жодних військових баз іноземних і не будуть проводити навчання за участю іноземних збройних сил, крім як за згодою всіх країн-гарантів цього договору, включаючи Росію" – було написано прямо.
У тому варіанті, який вони нам дали за нашою позитивною реакцією, значилося: "жодних навчань, окрім як за згодою більшості країн-гарантів".
Різниця є? Про те й мова.
Ось так вони вчинили і за низкою інших пропозицій, які вони внесли до Стамбула".
Передісторія:
- 21 і 22 квітня українська та російська делегації провели раунд перемовин у відеоформаті після тривалої паузи, що підтвердили глави делегацій з обох сторін. Водночас Лавров заявив привселюдно, що переговори "застопорились".
- Президент Володимир Зеленський застеріг росіян, що в разі знищення українських захисників у Маріуполя під обстрілами або проведення так званого "референдуму" на захоплених землях Херсонщини – Україна вийде з усіх переговорних процесів.
- 20 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Україні передали реакцію Росії у відповідь на пропозиції України, презентовані 29 березня в ході очного раунду перемовин у Стамбулі. Він додав, що "м’яч на боці України".
- Президент Володимир Зеленський відреагував, що він непогано грає у футбол, але для цього треба, щоби було дві команди і був м’яч. Він пояснив, що жодного проєкту документу чи письмових пропозицій від Росії не надходило, як наполягав Пєсков.
- Журналісти видання Financial Times зі своїх джерел у Кремлі дізналися, що Путін нібито відкинув ідею вести перемовини, особливо після потоплення крейсеру "Москва", і зосереджений на стратегії тотального захоплення земель.