Лавров натякнув, що війна закінчиться підписанням договору, але є умова

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російсько-українська війна закінчиться підписанням договору, але все залежатиме від перебігу бойових дій.

Джерело: Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу"

Пряма мова Лаврова: "Як у будь-якій ситуації, коли застосовуються збройні сили, звичайно ж, все закінчиться договором, але параметри цього договору будуть визначені тією стадією військових дій, під час якої цей договір стане реальністю".

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Деталі: Він додав, що Росія нібито дуже позитивно сприйняла пропозиції України, які їй передали під час очного раунду перемовин у Стамбулі 29 березня. За його словами, ті пропозиції враховували низку питань, до яких ревно ставиться російська влада – зокрема позаблоковий статус України.

Однак згодом, за словами Лаврова, нібито в переговорний процес втрутилися США та Велика Британія й почали пояснювати українцям, як слід змінити пропозиції.

Росія буцімто надіслала офіційну відповідь на пропозиції України, які передали в Стамбулі 29 березня, але не отримала відповідь.

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Російський міністр твердить, що після зустрічі в Стамбулі українська делегація начебто змінювала формулювання своїх пропозицій.

Пряма мова Лаврова: "У стамбульському документі було сказано, що "в Україні не буде жодних військових баз іноземних і не будуть проводити навчання за участю іноземних збройних сил, крім як за згодою всіх країн-гарантів цього договору, включаючи Росію" – було написано прямо.

У тому варіанті, який вони нам дали за нашою позитивною реакцією, значилося: "жодних навчань, окрім як за згодою більшості країн-гарантів".

Різниця є? Про те й мова.

Ось так вони вчинили і за низкою інших пропозицій, які вони внесли до Стамбула".

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