В оккупированном Мелитополе партизаны расклеивают проукраинские открытки

одна из листовок, раскленного в мелитополе. фото: bihus info

Движение сопротивления российской оккупации во временно захваченном Мелитополе расклеивает в городе проукраинские открытки.

Источник: Bihus Info

Детали: Жители Мелитополя рассказали журналистам, что в городском парке им. Горького неизвестные расклеили на столбах и стенах листовки с проукраинскими лозунгами.

Реклама:

По словам очевидцев, эти открытки поднимают настроение горожан, находящихся в условиях российской оккупации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ