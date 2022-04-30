В оккупированном Мелитополе партизаны расклеивают проукраинские открытки
Суббота, 30 апреля 2022, 19:57
Движение сопротивления российской оккупации во временно захваченном Мелитополе расклеивает в городе проукраинские открытки.
Источник: Bihus Info
Детали: Жители Мелитополя рассказали журналистам, что в городском парке им. Горького неизвестные расклеили на столбах и стенах листовки с проукраинскими лозунгами.
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По словам очевидцев, эти открытки поднимают настроение горожан, находящихся в условиях российской оккупации.
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