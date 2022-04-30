В оккупированном Мелитополе партизаны расклеивают проукраинские открытки

одна из листовок, раскленного в мелитополе. фото: bihus info

Движение сопротивления российской оккупации во временно захваченном Мелитополе расклеивает в городе проукраинские открытки.

Источник: Bihus Info

Детали: Жители Мелитополя рассказали журналистам, что в городском парке им. Горького неизвестные расклеили на столбах и стенах листовки с проукраинскими лозунгами.

По словам очевидцев, эти открытки поднимают настроение горожан, находящихся в условиях российской оккупации.

Предыстория:

29 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сказал, что российские оккупанты все чаще похищают людей на улице. По его словам, обычным людям опасно передвигаться по улицам города.

Ранее украинская разведка сообщала, что партизаны убили около семи десятков российских солдат в Мелитополе.