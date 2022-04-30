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В оккупированном Мелитополе партизаны расклеивают проукраинские открытки

Денис КарловскийСуббота, 30 апреля 2022, 19:57
В оккупированном Мелитополе партизаны расклеивают проукраинские открытки
одна из листовок, раскленного в мелитополе. фото: bihus info

Движение сопротивления российской оккупации во временно захваченном Мелитополе расклеивает в городе проукраинские открытки.

Источник: Bihus Info

Детали: Жители Мелитополя рассказали журналистам, что в городском парке им. Горького неизвестные расклеили на столбах и стенах листовки с проукраинскими лозунгами.

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По словам очевидцев, эти открытки поднимают настроение горожан, находящихся в условиях российской оккупации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сказал, что российские оккупанты все чаще похищают людей на улице. По его словам, обычным людям опасно передвигаться по улицам города.
  • Ранее украинская разведка сообщала, что партизаны убили около семи десятков российских солдат в Мелитополе.

Темы: МелитопольоккупацияРосcияЗапорожская область
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