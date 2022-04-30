Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти лякають, що готові накрити вогнем гуманітарний коридор з Харкова 

"Українська правда"Субота, 30 квітня 2022, 21:59
Окупанти лякають, що готові накрити вогнем гуманітарний коридор з Харкова 
Фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти пригрозили через звинувачення українських військових, що готують провокацію з обстрілу евакуаційного коридору з Харкова.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости" з посиланням на звіт міністерства оборони РФ

Деталі: Російське міністерство оборони звинуватило заздалегідь українських військових, що вони буцімто планують обстріляти евакуацію мирних мешканців із Харкова, а потім звинуватити Росію. Такі твердження свідчать про ймовірну підготовку артилерійського обстрілу росіянами мирного населення Харкова.

Реклама:

За їхніми словами, це має статися "найближчим часом".

Окупанти звинуватили Україну, що нібито в селі Цуповка українські підрозділи розмістили артилерійські системи для обстрілу.

Цупівка знаходиться дещо південніше від Козачої Лопані поблизу кордону України й Росії, за які ведуться бої між ЗСУ та окупаційними підрозділами російської армії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Розвідувальні агенції західних країн, а також українська влада неодноразово попереджала про використання Росією провокацій "під чужим прапором" для звинувачення протиборчої сторони та фальсифікацію приводу для ескалації бойових дій.

Влада РФ неодноразово звинувачувала українських військових, іноземних журналістів, найманців тощо у звірствах, скоєних російськими окупантами в Україні. Зокрема, перекидає відповідальність за звірства росіян на Київщині на "фейки іноземних журналістів", а обстріл залізничної станції в Краматорську касетним снарядом назвала "провокацією націоналістів".

Передісторія:

  • Упродовж доби 30 квітня Збройні сили України звільнили 4 населені пункти на Харківщині, прориваючи позиції окупантів довкола Харкова.
  • Українська влада попереджала про шахраїв на Харківщині, які беруть гроші за евакуацію цивільних з-під російської окупації начебто на територію, підконтрольну Україні.

Теми: провокаціїРосіяХарківобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
провокації
У Білорусі будують нове наметове містечко для "вагнерівців" – ЦНС
Окупанти навезли вибухівки на хімзавод у Криму, готують провокацію − Херсонська ОВА
Сотні бійців російського "Шторма" готують провокацію з перевдяганням у форму України – ЦНС
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: