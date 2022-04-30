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Окупанти лякають, що готові накрити вогнем гуманітарний коридор з Харкова 

"Українська правда"Субота, 30 квітня 2022, 21:59
Фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти пригрозили через звинувачення українських військових, що готують провокацію з обстрілу евакуаційного коридору з Харкова.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости" з посиланням на звіт міністерства оборони РФ

Деталі: Російське міністерство оборони звинуватило заздалегідь українських військових, що вони буцімто планують обстріляти евакуацію мирних мешканців із Харкова, а потім звинуватити Росію. Такі твердження свідчать про ймовірну підготовку артилерійського обстрілу росіянами мирного населення Харкова.

За їхніми словами, це має статися "найближчим часом".

Окупанти звинуватили Україну, що нібито в селі Цуповка українські підрозділи розмістили артилерійські системи для обстрілу.

Цупівка знаходиться дещо південніше від Козачої Лопані поблизу кордону України й Росії, за які ведуться бої між ЗСУ та окупаційними підрозділами російської армії.

Нагадаємо: Розвідувальні агенції західних країн, а також українська влада неодноразово попереджала про використання Росією провокацій "під чужим прапором" для звинувачення протиборчої сторони та фальсифікацію приводу для ескалації бойових дій.

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Влада РФ неодноразово звинувачувала українських військових, іноземних журналістів, найманців тощо у звірствах, скоєних російськими окупантами в Україні. Зокрема, перекидає відповідальність за звірства росіян на Київщині на "фейки іноземних журналістів", а обстріл залізничної станції в Краматорську касетним снарядом назвала "провокацією націоналістів".

Передісторія:

  • Упродовж доби 30 квітня Збройні сили України звільнили 4 населені пункти на Харківщині, прориваючи позиції окупантів довкола Харкова.
  • Українська влада попереджала про шахраїв на Харківщині, які беруть гроші за евакуацію цивільних з-під російської окупації начебто на територію, підконтрольну Україні.

Теми: провокаціїРосіяХарківобстріл
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