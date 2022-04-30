Оккупанты пугают, что готовы накрыть огнем гуманитарный коридор из Харькова

Российские оккупанты пригрозили, обвинив украинских военных, готовящейся провокацией по обстрелу эвакуационного коридора из Харькова.

Источник: российское государственное медиа "РИА Новости" со ссылкой на отчет министерства обороны РФ

Детали: Российское министерство обороны обвинило заранее украинских военных, что они будто бы планируют обстрелять эвакуацию мирных жителей из Харькова, а затем обвинить Россию. Такие утверждения свидетельствуют о возможной подготовке артиллерийских обстрелов россиянами мирного населения Харькова.

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По их словам, это должно произойти "в ближайшее время".

Оккупанты обвинили Украину, что якобы в селе Цуповка украинские подразделения разместили артиллерийские системы для обстрела.

Цуповка находится несколько южнее Козачьей Лопани вблизи границы Украины и России, за которые ведутся бои между ВСУ и оккупационными подразделениями российской армии.

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Напомним: Разведывательные агентства западных стран, а также украинские власти неоднократно предупреждали об использовании Россией провокаций "под чужим флагом" для обвинения противоборствующей стороны и фальсификации повода для эскалации боевых действий.

Власти РФ неоднократно обвиняли украинских военных, иностранных журналистов, наемников и тому подобное в зверствах, совершенных российскими оккупантами в Украине. В частности, опрокидывает ответственность за зверства россиян в Киевской области на "фейки иностранных журналистов", а обстрел железнодорожной станции в Краматорске кассетным снарядом назвала "провокацией националистов".

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