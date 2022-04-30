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Оккупанты пугают, что готовы накрыть огнем гуманитарный коридор из Харькова

"Украинская правда"Суббота, 30 апреля 2022, 21:59
фото иллюстративное: getty images

Российские оккупанты пригрозили, обвинив украинских военных, готовящейся провокацией по обстрелу эвакуационного коридора из Харькова.

Источник: российское государственное медиа "РИА Новости" со ссылкой на отчет министерства обороны РФ

Детали: Российское министерство обороны обвинило заранее украинских военных, что они будто бы планируют обстрелять эвакуацию мирных жителей из Харькова, а затем обвинить Россию. Такие утверждения свидетельствуют о возможной подготовке артиллерийских обстрелов россиянами мирного населения Харькова.

По их словам, это должно произойти "в ближайшее время".

Оккупанты обвинили Украину, что якобы в селе Цуповка украинские подразделения разместили артиллерийские системы для обстрела.

Цуповка находится несколько южнее Козачьей Лопани вблизи границы Украины и России, за которые ведутся бои между ВСУ и оккупационными подразделениями российской армии.

Напомним: Разведывательные агентства западных стран, а также украинские власти неоднократно предупреждали об использовании Россией провокаций "под чужим флагом" для обвинения противоборствующей стороны и фальсификации повода для эскалации боевых действий.

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Власти РФ неоднократно обвиняли украинских военных, иностранных журналистов, наемников и тому подобное в зверствах, совершенных российскими оккупантами в Украине. В частности, опрокидывает ответственность за зверства россиян в Киевской области на "фейки иностранных журналистов", а обстрел железнодорожной станции в Краматорске кассетным снарядом назвала "провокацией националистов".

Предыстория:

  • На протяжении суток 30 апреля Вооруженные силы Украины освободили 4 населенных пункта в Харьковской области, прорывая позиции оккупантов вокруг Харькова.
  • Украинские власти предупредили о мошенниках в Харьковской области, которые берут деньги за эвакуацию гражданских из-под российской оккупации якобы на территорию, подконтрольную Украине.

Темы: провокацииРосcияХарьковобстрел
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