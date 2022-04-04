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Генпрокурор про жертв Росії на Київщині: Найгірша ситуація – в Бородянці

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 17:10
звільнена Бородянка, фото armyinform

Найгірша ситуація щодо людських жертв від російських окупантів у Київській області спостерігається в Бородянці.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І дійсно можемо відпрацьовувати ті регіони – Ірпінь, Бучу, Ворзель.

Насправді по людських жертвах найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо ще говорити про Бородянку. Там є про що говорити".

Деталі: Венедіктова також повідомила, що у всіх пунктах пропуску на кордоні України з західними країнами працюють прокурори, які допитують людей, потерпілих від російської агресії.

"Ми працюємо над тим, щоб допитати цих людей, в рамках кримінальних проваджень надати їм статус потерпілих", - сказала генпрокурор.

Що передувало: 1 квітня Збройні сили України звільнили містечко Бородянка в Бучанському районі Київської області.

ВІДЕО ДНЯ

2 квітня офіційно повідомили, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.

Увечері 3 квітня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Макарів, Копилів, Мотижин, десятки звільнених від окупантів сіл та міст Київської області наразі поки що не є безпечними.

Теми: ВенедіктоваКиївська областьвійна
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