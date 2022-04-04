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Франція готова допомогти Україні з документацією воєнних злочинів

Понеділок, 4 квітня 2022, 21:58

Міністр юстиції Франції запропонував Україні допомогу з документацією воєнних злочинів.

Як пише "Європейська правда", про це Ерік Дюпон-Моретті заявив у своєму Twitter.

"Щойно запропонував моєму українському колезі та генпрокурорці України операційну підтримку Франції у розслідуваннях, що стосуються воєнних злочинів. Докази мають об’єднуватися, правосуддя має відбутися", - заявив він. 

Президент Франції Еммануель Макрон назвав кадри з Бучі нестерпними та заявив, що російське керівництво має відповісти за ці злочини. Його твіт з'явився одночасно з заявою канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Президентка Єврокомісії також запропонувала Україні підтримку європейських фахівців для документування воєнних злочинів російських окупаційних військ.

Британія призначила спеціального радника, що консультуватиме Україну у цьому процесі - досвідченого суддю Міжнародного кримінального суду. 

Теми: ФранціяБуча
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