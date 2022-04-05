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У Путіна заявили, що його мета – "зміна свідомості українців" та "відкрита Євразія до Лісабона"

Ірина БалачукВівторок, 5 квітня 2022, 11:36
У Путіна заявили, що його мета – зміна свідомості українців та відкрита Євразія до Лісабона
Дмитро Медведєв. Фото Газета.ру

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв продовжує називати звірства росіян у Бучі та Маріуполі фейками, і додавати, що мета Росії – змінити свідомість українців та створити "відкриту Євразію від Лісабона до Владивостока".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Медведєва

Пряма мова Медведєва: "Цьогорічний український радикал теж виріс за учнівською лавкою. У гарних вишиванках і з думками про ненависть до всього російського. Замість пишатися спільними досягненнями предків, з 1991 року "на коліні" писалася псевдоісторія української державності".

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Деталі: В уяві Медведєва "пасіонарна частина українців останні 30 років молилася на Третій рейх". Підлеглий Путіна заявив, що "Україна перетворилася на Третій рейх" і нібито "Україну спіткає його ж доля".

Як і іншим представникам влади Росії, Медведєву в Україні також ввижаються якісь "нацисти", яких самі українці на своїй землі ніколи не бачили.

"Президент Росії Володимир Путін твердо поставив мету демілітаризації та денацифікації України. Ці складні завдання не виконуються одномоментно. І вони вирішуватимуться не лише на полях битв. Змінити криваву та повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців – найважливіша мета. Ціль в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців та можливості нарешті збудувати відкриту Євразію – від Лісабона до Владивостока", – підсумував підлеглий Путіна.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков та глава російського МЗС Сергій Лавров, незважаючи на фото- та відеосвідчення звірств російських окупантів у Бучі під Києвом, продовжували називати геноцид українців "інсценуванням" та "фейковою атакою".

Передісторія: 

  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • 2 квітня Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
  • 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців – цих жерт оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії. 
  • Міноборони РФ заявило, що не визнає звірств своїх військових у Бучі Київської області та запевняє, що за час окупації міста жоден місцевий мешканець не постраждав від насильницьких дій.
  • Вранці 4 квітня ритуальна служба повідомила, що у звільненій від окупантів Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних. 

Теми: Росіявійнапропаганда
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