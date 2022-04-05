Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова Чернігівщини: Люди вже рвуться вертатись, але ще потерпіть

Ірина БалачукВівторок, 5 квітня 2022, 16:07
В'ячеслав Чаус. Фото з Facebook

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що багато жителів Чернігова і області вже хочуть повернутися додому, водночас він закликав людей поки не поспішати з цим.

Джерело: відеозвернення Чауса у Facebook

Пряма мова Чауса: "Шановні мешканці Чернігівщини, особливо чернігівці і мешканці населених пунктів, які поруч, ми зараз дивимось на той трафік, який є і бачимо щире бажання мешканців повернутись до своїх домівок. Плюс є багато запитів на повернення, дзвінків і повідомлень. Не треба цього зараз робити".

Деталі: Голова облВА додав, що мешканці вже рвуться відбудовувати свої села і міста.

Він запевнив, що все зруйноване обов’язково відбудують, але на це треба час.

Наразі, за словами Чауса, є велика проблема з комунікаціями міста, які на багатьох ділянках знищені. Голова області пояснив, чим менше зараз споживатимуть ресурсів у Чернігові, тим скоріше вдасться відновити комунікації. Він додав, що "комунікації є кому відновлювати".

"Поки своє бажання відбудовувати країну носіть у своєму серці. Коли комунікації будуть відновлені і буде можливість повернутися, ми обов’язково про це скажемо", – підсумував Чаус.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: До Києва почали повертатися мешканці, які раніше залишили місто. Кількість охочих повернутися додому зросла після того, як Київщину звільнили від окупантів. Водночас влада радить не поспішати їхати у столицю.

Передісторія: 

  • Після озвучення офіційним Києвом пропозиції щодо договору про нову систему гарантій безпеки для України, Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках.
  • Окупанти почали відводити війська в бік Білорусі. Українські Сили ооборони також відтісняли ворога і зачищали територію. 3 квітня підрозділи українського десанту взяли під контроль ділянку кордону України й Білорусі поблизу Прип’яті на Київщині.
  • Водночас Україна усвідомлює, що ворог перегруповується і спробує посилити наступ на сході на півдні України.
  • На Чернігівщині тривають роботи з розмінування доріг, місцевим жителям потрібно поки утриматися від поїздок територією області.

Теми: Чернігівська областьвійна
Головне сьогодні

Дочки Путіна під санкціями: що про них відомо

Країни НАТО обговорюють поставки важчої зброї Україні

Пентагон: Навіть якщо війна буде довгою, Україна може перемогти

Сенат США схвалив закон, який передбачає ленд-ліз для України

Британія надасть Україні бронетехніку – The Times

фотоЧастина російської авіації перемістилася з Білорусі у Брянську область РФ – "Схеми"

Усі новини...
Чернігівська область
Українські прапори замайоріли над підрозділами прикордонників Чернігівщини
"Мразота виїхала, але замінувала все довкруг": дороги на Чернігівщині ще дуже небезпечні
Від російських окупантів звільнили три села, важливих для деблокади Чернігова
Останні новини
11:52
Офіцера КДБ Білорусі "розірвало на шматки" біля кордону з Україною – ЗМІ
11:51
Дочки Путіна під санкціями: що про них відомо
11:51
"Моїм російським друзям. Прийшов час для вашого власного Майдану" – Літтелль
11:48
Прикрити мародерів: російська пошта відключила відеотрансляції зі своїх відділень біля України
11:45
В Ірпені окупанти їздили танками по тілам, трупи ми збирали лопатами – мер
11:34
Якими будуть завдання з української мови на ЗНО-2022 – пояснюють організатори тестування
11:21
Шмигаль: Україна втратить через війну більше трильйона доларів
11:20
Дуда закликав демонтувати газопровід "Північний потік-2"
11:10
Британська розвідка оцінила дії армії РФ в Україні: окупанти націлені на Схід
11:04
Shell спише активи у Росії на 5 мільярдів доларів
Усі новини...