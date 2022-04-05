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Окупантів, які були в Бучі, повернуть в Україну – ГУР

Роман ПетренкоВівторок, 5 квітня 2022, 17:05
російська техніка у бучі, фото Дмитра Ларіна, УП

Згідно з даними української розвідки, 64-та мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії РФ, вояки якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, повернуть воювати на територію України.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: Відомо, що станом на 4 квітня бригаду було виведено в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир.

До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода.

Після дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з "найгарячіших" точок, орієнтовно – харківський напрямок. Зазвичай, російські підрозділи, що покидають зону бойових дій, отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок.

Дослівно: Подібний графік вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання". Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах.

Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах".

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Більше деталей: За даними українських розвідників, вояки опираються поверненню в Україну. Втім, російське командування це ігнорує та погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду.

Передісторія: 

Теми: розвідкаБучавійнаРосія
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