ГУР оприлюднило список російських військових, причетних до звірств у Бучі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча.

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За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності".

Деталі: В оприлюдненому списку – імена та особисті дані військовослужбовців від рядових до полковників. Переважно це працівники органів внутрішніх справ та міграційної служби РФ.

Полковники:

ВІДЕО ДНЯ

Курбанов Андрій Боєвич

Клобуков В'ячеслав Сергійович

Вінс Олександр Вікторович

Шершнєв Олександр Леонідович

Підполковники:

Вєтров Сергій Олександрович

Мітяєв Руслан Овсепович

Єрмішко Андрій Миколайович

Платоненков Максим Олексійович

Матафонов Володимир Вікторович

Львов Дмитро Іванович

Ладиженський Євгеній Валерійович

Пахандрін Дмитро Вікторович

Шипіцин Анатолій Олександрович

Дєєв Денис Миколайович

Бухвалов Олег Юрійович

Смоляго Дмитро Олександрович

Большаков Олексій В'ячеславович

Надєждін Роман Володимирович

Філіппов Віктор Володимирович

Майори:

Мамедов Фаїк Самеддін огли

Федотов Ігор Євгенович

Кулемін Герман Миколайович

Бурдо Роман Вікторович

Козлов Дмитро Аркадійович

Куркін Іван Олександрович

Важенов Євген Юрійович

Іонов Дмитро Юліанович

Кочергін Олександр Анатолійович

Копилов Олександр Володимирович

Чернишів Максим Володимирович

Макаров Станіслав Ігорович

Іванов Андрій Миколайович

Перешивкін Сергій Геннадійович

Присів Олексій Володимирович

Руденко Сергій Вікторович

Хаменок Ольга Олександрівна

Левін Дмитро Геннадійович

Гончар Дмитро Олексійович

Зорін Сергій Сергійович

Потапов Олександр Олександрович

Григоров Степан Вікторович

Мосальов Сергій Вікторович

Луцак Валентин Павлович

Борисенко Сергій Миколайович

Це лише вищі чини, повний перелік – на сайті ГУР.

Довідка: 64-а окрема мотострілецька бригада входить до складу 35-ї загальновійськової армії РФ, розташована в селищі Князе-Волконське (Хабаровський край).

Передісторія: