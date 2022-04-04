Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР оприлюднило список російських військових, причетних до звірств у Бучі

"Українська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 14:01
ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча.

За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності".

Деталі: В оприлюдненому списку – імена та особисті дані військовослужбовців від рядових до полковників. Переважно це працівники органів внутрішніх справ та міграційної служби РФ.

Полковники:

  • Курбанов Андрій Боєвич
  • Клобуков В'ячеслав Сергійович
  • Вінс Олександр Вікторович
  • Шершнєв Олександр Леонідович

Підполковники:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вєтров Сергій Олександрович
  • Мітяєв Руслан Овсепович
  • Єрмішко Андрій Миколайович
  • Платоненков Максим Олексійович
  • Матафонов Володимир Вікторович
  • Львов Дмитро Іванович
  • Ладиженський Євгеній Валерійович
  • Пахандрін Дмитро Вікторович
  • Шипіцин Анатолій Олександрович
  • Дєєв Денис Миколайович
  • Бухвалов Олег Юрійович
  • Смоляго Дмитро Олександрович
  • Большаков Олексій В'ячеславович
  • Надєждін Роман Володимирович
  • Філіппов Віктор Володимирович

Майори:

  • Мамедов Фаїк Самеддін огли
  • Федотов Ігор Євгенович
  • Кулемін Герман Миколайович
  • Бурдо Роман Вікторович
  • Козлов Дмитро Аркадійович
  • Куркін Іван Олександрович
  • Важенов Євген Юрійович
  • Іонов Дмитро Юліанович
  • Кочергін Олександр Анатолійович
  • Копилов Олександр Володимирович
  • Чернишів Максим Володимирович
  • Макаров Станіслав Ігорович
  • Іванов Андрій Миколайович
  • Перешивкін Сергій Геннадійович
  • Присів Олексій Володимирович
  • Руденко Сергій Вікторович
  • Хаменок Ольга Олександрівна
  • Левін Дмитро Геннадійович
  • Гончар Дмитро Олексійович
  • Зорін Сергій Сергійович
  • Потапов Олександр Олександрович
  • Григоров Степан Вікторович
  • Мосальов Сергій Вікторович
  • Луцак Валентин Павлович
  • Борисенко Сергій Миколайович

Це лише вищі чини, повний перелік – на сайті ГУР.

Довідка: 64-а окрема мотострілецька бригада входить до складу 35-ї загальновійськової армії РФ, розташована в селищі Князе-Волконське (Хабаровський край).

Передісторія: 

Теми: війнаРосіяБучаКиївська область
Головне сьогодні

Зеленський: Якщо не буде поставок зброї, Росія розглядатиме це як дозвіл наступати

Дитя нацизму та комунізму: прем'єр Словенії поширив мем про походження агресії РФ

США вважають, що можуть ідентифікувати підрозділи РФ, які вчинили звірства в Бучі - ЗМІ

Зеленський про росіян: "Вони знають, що вони нацисти"

фотоСоратник Медведчука Погребинський після обшуку залишив Україну – ЗМІ

відеоКличко до киян, які виїхали: Будь ласка, з поверненням трохи зачекайте

Усі новини...
війна
Андрій Шевченко: Я пишаюсь, що я українець, і тим, як наші військові захищають країну
Зеленський про Маріуполь: Сподіваємось знайти відповідь у найближчі дні, а може, години
У неділю російська ракета влучила у виробничу базу на Миколаївщині
Останні новини
01:25
Пентагон: українські військові у США пройшли навчання з використання дронів-камікадзе
01:18
Два найзаможніші російські олігархи вперше потрапили у санкційний список
01:00
В Енергодарі окупанти і їхні посібники створюють фейкові органи влади
00:50
На кожен російський танк Україна матиме 10 протитанкових систем – Блінкен
00:45
Звірства росіян у Бучі: у європейських столицях пройшли акції на згадку про закатованих
00:34
Зеленський вважає нові санкції проти РФ слабкими: Деяким політикам треба позичити рішучості
00:31
В ОП вважають, що Росія назавжди втратила заморожені резерви
00:28
Треба зробити все для повернення людей на безпечні території – президент
00:24
Зеленський: Якщо не буде поставок зброї, Росія розглядатиме це як дозвіл наступати
00:20
"Пошук правди вже неможливо зупинити" – Зеленський про геноцид у Бучі та інших містах
Усі новини...