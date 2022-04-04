ГУР оприлюднило список російських військових, причетних до звірств у Бучі
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України
Дослівно: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча.
За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності".
Деталі: В оприлюдненому списку – імена та особисті дані військовослужбовців від рядових до полковників. Переважно це працівники органів внутрішніх справ та міграційної служби РФ.
Полковники:
- Курбанов Андрій Боєвич
- Клобуков В'ячеслав Сергійович
- Вінс Олександр Вікторович
- Шершнєв Олександр Леонідович
Підполковники:
- Вєтров Сергій Олександрович
- Мітяєв Руслан Овсепович
- Єрмішко Андрій Миколайович
- Платоненков Максим Олексійович
- Матафонов Володимир Вікторович
- Львов Дмитро Іванович
- Ладиженський Євгеній Валерійович
- Пахандрін Дмитро Вікторович
- Шипіцин Анатолій Олександрович
- Дєєв Денис Миколайович
- Бухвалов Олег Юрійович
- Смоляго Дмитро Олександрович
- Большаков Олексій В'ячеславович
- Надєждін Роман Володимирович
- Філіппов Віктор Володимирович
Майори:
- Мамедов Фаїк Самеддін огли
- Федотов Ігор Євгенович
- Кулемін Герман Миколайович
- Бурдо Роман Вікторович
- Козлов Дмитро Аркадійович
- Куркін Іван Олександрович
- Важенов Євген Юрійович
- Іонов Дмитро Юліанович
- Кочергін Олександр Анатолійович
- Копилов Олександр Володимирович
- Чернишів Максим Володимирович
- Макаров Станіслав Ігорович
- Іванов Андрій Миколайович
- Перешивкін Сергій Геннадійович
- Присів Олексій Володимирович
- Руденко Сергій Вікторович
- Хаменок Ольга Олександрівна
- Левін Дмитро Геннадійович
- Гончар Дмитро Олексійович
- Зорін Сергій Сергійович
- Потапов Олександр Олександрович
- Григоров Степан Вікторович
- Мосальов Сергій Вікторович
- Луцак Валентин Павлович
- Борисенко Сергій Миколайович
Це лише вищі чини, повний перелік – на сайті ГУР.
Довідка: 64-а окрема мотострілецька бригада входить до складу 35-ї загальновійськової армії РФ, розташована в селищі Князе-Волконське (Хабаровський край).
Передісторія:
- 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, вже 8 березня у захоплених містечках під Києвом – Гостомелі, Бучі, Ірпені, Ворзелі – була гуманітарна катастрофа.
- 1 квітня Бучу звільнили від російських окупантів. 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежать десятки трупів, деякі з них зі зав'язаними руками. Станом на ранок 4 квітня у Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.
- 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, на експертизу вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.
- Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що знімки з Бучі заперечують, що компроміс потрібно шукати за всяку ціну, а речник Держдепартаменту США Нед Прайс анонсував нові санкції проти РФ.