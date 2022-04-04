Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР оприлюднило список російських військових, причетних до звірств у Бучі

"Українська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 14:01
ГУР оприлюднило список російських військових, причетних до звірств у Бучі
ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча.

Реклама:

За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності".

Деталі: В оприлюдненому списку – імена та особисті дані військовослужбовців від рядових до полковників. Переважно це працівники органів внутрішніх справ та міграційної служби РФ.

Полковники:

ВІДЕО ДНЯ
  • Курбанов Андрій Боєвич
  • Клобуков В'ячеслав Сергійович
  • Вінс Олександр Вікторович
  • Шершнєв Олександр Леонідович

Підполковники:

  • Вєтров Сергій Олександрович
  • Мітяєв Руслан Овсепович
  • Єрмішко Андрій Миколайович
  • Платоненков Максим Олексійович
  • Матафонов Володимир Вікторович
  • Львов Дмитро Іванович
  • Ладиженський Євгеній Валерійович
  • Пахандрін Дмитро Вікторович
  • Шипіцин Анатолій Олександрович
  • Дєєв Денис Миколайович
  • Бухвалов Олег Юрійович
  • Смоляго Дмитро Олександрович
  • Большаков Олексій В'ячеславович
  • Надєждін Роман Володимирович
  • Філіппов Віктор Володимирович

Майори:

  • Мамедов Фаїк Самеддін огли
  • Федотов Ігор Євгенович
  • Кулемін Герман Миколайович
  • Бурдо Роман Вікторович
  • Козлов Дмитро Аркадійович
  • Куркін Іван Олександрович
  • Важенов Євген Юрійович
  • Іонов Дмитро Юліанович
  • Кочергін Олександр Анатолійович
  • Копилов Олександр Володимирович
  • Чернишів Максим Володимирович
  • Макаров Станіслав Ігорович
  • Іванов Андрій Миколайович
  • Перешивкін Сергій Геннадійович
  • Присів Олексій Володимирович
  • Руденко Сергій Вікторович
  • Хаменок Ольга Олександрівна
  • Левін Дмитро Геннадійович
  • Гончар Дмитро Олексійович
  • Зорін Сергій Сергійович
  • Потапов Олександр Олександрович
  • Григоров Степан Вікторович
  • Мосальов Сергій Вікторович
  • Луцак Валентин Павлович
  • Борисенко Сергій Миколайович

Це лише вищі чини, повний перелік – на сайті ГУР.

Довідка: 64-а окрема мотострілецька бригада входить до складу 35-ї загальновійськової армії РФ, розташована в селищі Князе-Волконське (Хабаровський край).

Передісторія: 

Теми: війнаРосіяБучаКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
війна
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: