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Росія назвала західні ЗМІ співучасниками вбивств у Бучі

Роман ПетренкоСереда, 6 квітня 2022, 17:22

Представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила західні ЗМІ у співучасті у вбивствах українців у Бучі.

Джерело: Захарова під час брифінгу

Пряма мова Захарової: "Я звинувачую західні засоби масової інформації, і насамперед американські, не просто у поширенні фейків та дезінформації, а у співучасті у злочині у місті Бучі.

Ваші газети, ваші оглядачі, ваше телебачення є учасниками цієї каральної акції".

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Теми: БучапропагандавійнаРосія
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