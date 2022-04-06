Росія назвала західні ЗМІ співучасниками вбивств у Бучі
Середа, 6 квітня 2022, 17:22
Представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила західні ЗМІ у співучасті у вбивствах українців у Бучі.
Джерело: Захарова під час брифінгу
Пряма мова Захарової: "Я звинувачую західні засоби масової інформації, і насамперед американські, не просто у поширенні фейків та дезінформації, а у співучасті у злочині у місті Бучі.
Ваші газети, ваші оглядачі, ваше телебачення є учасниками цієї каральної акції".
Передісторія:
- 1 квітня стало відомо про звільнення Бучі від російських окупантів. 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежать десятки трупів, деякі з них зі зав'язаними руками. Станом на ранок 4 квітня у Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.
- 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, на експертизу вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.