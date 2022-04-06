Росія назвала західні ЗМІ співучасниками вбивств у Бучі

Представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила західні ЗМІ у співучасті у вбивствах українців у Бучі.

Джерело: Захарова під час брифінгу

Пряма мова Захарової: "Я звинувачую західні засоби масової інформації, і насамперед американські, не просто у поширенні фейків та дезінформації, а у співучасті у злочині у місті Бучі.

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Ваші газети, ваші оглядачі, ваше телебачення є учасниками цієї каральної акції".

Передісторія:

1 квітня стало відомо про звільнення Бучі від російських окупантів. 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежать десятки трупів, деякі з них зі зав'язаними руками. Станом на ранок 4 квітня у Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.

3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, на експертизу вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.