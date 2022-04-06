Росія назвала західні ЗМІ співучасниками вбивств у Бучі

Представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила західні ЗМІ у співучасті у вбивствах українців у Бучі.

Джерело: Захарова під час брифінгу

Пряма мова Захарової: "Я звинувачую західні засоби масової інформації, і насамперед американські, не просто у поширенні фейків та дезінформації, а у співучасті у злочині у місті Бучі.

Ваші газети, ваші оглядачі, ваше телебачення є учасниками цієї каральної акції".

Передісторія: