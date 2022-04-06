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Міноборони РФ лякає, що вони готові провести хіматаку на Харківщині

Денис КарловськийСереда, 6 квітня 2022, 21:15
Фото ілюстративне: getty images

У російському міністерстві оборони лякають планами українських спецслужб провести хімічну атаку в Первомайському на Харківщині, що може свідчити про підгтовку подібних дій російськими окупантами.

Джерело: звернення речника російського міноборони Ігоря Конашенкова

Пряма мова Конашенкова: "За підтвердженою інформацію, у місті Первомайський Харківської області українськими спецслужбами готується велика провокація із застосуванням отруйних речовин.

На території виробничого об’єднання "Хімпром" співробітниками Служби безпеки України заміновано сховище зі 120 тоннами хлора.

Це сховище планується підірвати для звинувачення Росії в нібито створенні хімічної катастрофи, що спричинить загибель місцевих жителів.".

Деталі: Жодних доказів планування чи підготовки українськими спецслужбами такої провокації Конашенков не надав.

Російські окупанти неодноразово вдавалися до інформаційних провокацій, заздалегідь звинувачуючи протилежну сторону, аби приховати свою причетність до застосування забороненої зброї або скоєння військових злочинів. 

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Востаннє російська влада звинуватила українських військових та західних журналістів, що це вони буцімто влаштувати різанину в Бучі, а не російські окупанти, які базувалися там впродовж усього березня.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 10 березня попереджав російських окупантів, що застосування хімічної зброї буде жорстко покаране. Він додав: "Хочеш дізнатися про плани Росії – подивись, у чому Росія звинувачує інших".
  • Протягом березня західні партнери України повідомляли, згідно з даними розвідки, що Росія розглядає варіант застосування хімічної зброї проти цивільного населення, перед цим підлаштувавши провокацію.
  • Якраз усередині березня російське військове командування поширювало посилено повідомлення про розробку Україною таємної біологічної зброї, а також розміщення на території України "таємних біолабораторій американців".
  • В ООН тоді відреагували, що немає жодних доказів про розробку Україною біологічної зброї або наявність секретних лабораторій на її території.

Теми: Росіявійнапровокації
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