Міноборони РФ лякає, що вони готові провести хіматаку на Харківщині

У російському міністерстві оборони лякають планами українських спецслужб провести хімічну атаку в Первомайському на Харківщині, що може свідчити про підгтовку подібних дій російськими окупантами.

Джерело: звернення речника російського міноборони Ігоря Конашенкова

Пряма мова Конашенкова: "За підтвердженою інформацію, у місті Первомайський Харківської області українськими спецслужбами готується велика провокація із застосуванням отруйних речовин.

На території виробничого об’єднання "Хімпром" співробітниками Служби безпеки України заміновано сховище зі 120 тоннами хлора.

Це сховище планується підірвати для звинувачення Росії в нібито створенні хімічної катастрофи, що спричинить загибель місцевих жителів.".

Деталі: Жодних доказів планування чи підготовки українськими спецслужбами такої провокації Конашенков не надав.

Російські окупанти неодноразово вдавалися до інформаційних провокацій, заздалегідь звинувачуючи протилежну сторону, аби приховати свою причетність до застосування забороненої зброї або скоєння військових злочинів.

ВІДЕО ДНЯ

Востаннє російська влада звинуватила українських військових та західних журналістів, що це вони буцімто влаштувати різанину в Бучі, а не російські окупанти, які базувалися там впродовж усього березня.

Передісторія: