Мер окупованої Каховки виїхав з міста

Каховский міський голова Віталій Немерець разом з сім’єю залишив окуповане російськими військами місто.

Джерело: Каховська міська територіальна громада у Facebook

Пряма мова Немерця: "Через те, що я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї сім'ї та мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я прийняв рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію".

Деталі: Мер зазначив, що те, що він фізично не з каховчанами не означає, що він їх покинув. Немерець заявив, що він і надалі працює і працюватиме на благо громади.

Він нагадав, що усунути його з посади або прийняти його відставку можуть лише більшість депутатів міської ради на легітимній сесії, а "все інше – фількіна грамота".

Мер також висловив сподіваюсь на якнайшвидше повернення додому його "друзів і колег міських голів Таврійська – Миколи Різака, Голої Пристані – Олександра Бабича та Олега Яхнієнка, голови Милівської сільської громади, а також всіх інших підступно викрадених українців".

"Для кожного з вас я, як і раніше, на відстані телефонного дзвінка. Вірю, що найближчим часом зможу працювати разом з вами та для вас у звільненій Каховці", – підсумував Немерець.

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Що було раніше: Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв заявив, що виїхав із міста через погрози та "пропозиції" до співпраці з боку російських військових.

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