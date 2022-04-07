Мер окупованої Каховки виїхав з міста
Каховский міський голова Віталій Немерець разом з сім’єю залишив окуповане російськими військами місто.
Джерело: Каховська міська територіальна громада у Facebook
Пряма мова Немерця: "Через те, що я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї сім'ї та мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я прийняв рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію".
Деталі: Мер зазначив, що те, що він фізично не з каховчанами не означає, що він їх покинув. Немерець заявив, що він і надалі працює і працюватиме на благо громади.
Він нагадав, що усунути його з посади або прийняти його відставку можуть лише більшість депутатів міської ради на легітимній сесії, а "все інше – фількіна грамота".
Мер також висловив сподіваюсь на якнайшвидше повернення додому його "друзів і колег міських голів Таврійська – Миколи Різака, Голої Пристані – Олександра Бабича та Олега Яхнієнка, голови Милівської сільської громади, а також всіх інших підступно викрадених українців".
"Для кожного з вас я, як і раніше, на відстані телефонного дзвінка. Вірю, що найближчим часом зможу працювати разом з вами та для вас у звільненій Каховці", – підсумував Немерець.
Що було раніше: Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв заявив, що виїхав із міста через погрози та "пропозиції" до співпраці з боку російських військових.
Передісторія:
- 24 лютого Росія напала на Україну – міста Херсонської області першими в великій війні зазнали окупації російськими військами.
- Каховка тимчасово окупована російськими військами. Водночас у Каховці 27 березня люди вийшли на мітинг за Україну.
- 3 квітня під час мирного мітингу в Каховці військові РФ викрали щонайменше чотирьох людей.
- 5 квітня новий гауляйтер Каховки Павло Філіпчук заявив працівникам комунальних підприємств, що платити їм таку ж зарплату, як "при Україні", Росія не зможе.