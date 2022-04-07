Росіяни примусово вивезли персонал і пацієнтів лікарні з Маріуполя в ОРДЛО

Російські загарбники примусово вивезли на окуповану територію України персонал та пацієнтів маріупольської міської лікарні №4.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "Персонал та пацієнти міської лікарні №4 ім. Мацука були примусово вивезені з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України. Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів".

Деталі: Повідомляється, що окупанти вивезли маріупольців на територію РФ і так званої "ДНР". Що буде далі з людьми – невідомо.

Російські окупанти примусово вивозять медичний персонал та пацієнтів лікарні №4 міста Маріуполя. Відео міськради pic.twitter.com/pxRIyEAxlv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 7, 2022

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що наразі міська влада і влада області формують єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути їх в Україну.

За його словами, окупанти насильно вивезли вже щонайменше 40 тисяч жителів Маріуполя.

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Для довідки: Раніше вже були підтверджені випадки вивезення російськими загарбниками українців до депресивних регіонів Росії.

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