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Росіяни примусово вивезли персонал і пацієнтів лікарні з Маріуполя в ОРДЛО

Ірина БалачукЧетвер, 7 квітня 2022, 10:41
Росіяни примусово вивезли персонал і пацієнтів лікарні з Маріуполя в ОРДЛО
Знищений російськими окупантами Маріуполь. Фото Азова

Російські загарбники примусово вивезли на окуповану територію України персонал та пацієнтів маріупольської міської лікарні №4.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "Персонал та пацієнти міської лікарні №4 ім. Мацука були примусово вивезені з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України. Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів".

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Деталі: Повідомляється, що окупанти вивезли маріупольців на територію РФ і так званої "ДНР". Що буде далі з людьми – невідомо.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що наразі міська влада і влада області формують єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути їх в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, окупанти насильно вивезли вже щонайменше 40 тисяч жителів Маріуполя.  

Для довідки: Раніше вже були підтверджені випадки вивезення російськими загарбниками українців до депресивних регіонів Росії.

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Ті, що врятувалися в Маріуполі: "У росіян і Путіна насрано в голові. Їм у кожному будинку штаб "Азова" ввижається"

Передісторія: 

  • Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. 
  • Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти.
  • Російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1, де заживо згоріло майже 50 людей.
  • Загарбники також розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей. 

Теми: Маріупольвійнаправа людиниОРДЛО
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