Подоляк відреагував на російську пропозицію покликати Білорусь в країни-гаранти

Член української переговорної групи Михайло Подоляк відреагував на пропозицію міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, що пропозиції можна подавати, але у фінальному документі їх може не бути.

Джерело: Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "В будь-якому переговорному процесі кожна сторона може заявити свої "позиції запиту". Тобто пропонувати своє бачення.

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Ми запропонували в якості потенційних гарантів певні країни з демократичного табору з потужними арміями. РФ серед іншого запропонувала Білорусь. Як я розумію, виходячи з позиції того, що Білорусь – союзна держава, яка завжди підтримає будь-які російські ініціативи.

Але ще раз повторюю - пропозиції сторін можуть бути різними. Питання тільки в фінальному узгодженому документі".

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