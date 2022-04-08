Подоляк відреагував на російську пропозицію покликати Білорусь в країни-гаранти

Член української переговорної групи Михайло Подоляк відреагував на пропозицію міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, що пропозиції можна подавати, але у фінальному документі їх може не бути.

Джерело: Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "В будь-якому переговорному процесі кожна сторона може заявити свої "позиції запиту". Тобто пропонувати своє бачення.

Ми запропонували в якості потенційних гарантів певні країни з демократичного табору з потужними арміями. РФ серед іншого запропонувала Білорусь. Як я розумію, виходячи з позиції того, що Білорусь – союзна держава, яка завжди підтримає будь-які російські ініціативи.

Але ще раз повторюю - пропозиції сторін можуть бути різними. Питання тільки в фінальному узгодженому документі".

Передісторія:

8 квітня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що серед країн-гарантів безпеки України повинна бути й Білорусь.

Перед цим Лавров 7 квітня заявив, що українська переговорна група нібито відійшла від тих позицій, які походили в раунді очних перемовин 29 березня. В Офісі президента України відреагували, що російська влада влаштовує провокації задля тиску.

Україна в рамказ домовленостей із росіянами запропонували угоду про міжнародні гарантії безпеки для України, які будуть подібними на механізм колективної безпеки, що діє в НАТО. Тобто в разі нападу чи військової агресії проти України всі країни-гаранти повинні будуть долучатися до захисту та надати реальну допомогу.

За словами українських перемовників, серед таких країн-гарантів хочуть бачити постійних членів Ради безпеки ООН, а також Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль й Туреччину.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю турецьким журналістам сказав, що радники лідерів уже 7 країн готові обговорювати зміст угоди про міжнародні гарантії безпеки, а саме США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль.