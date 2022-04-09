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Росія зламає зуби об Донбас – Єрмак

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 14:27
Росія зламає зуби об Донбас – Єрмак
Андрій Єрмак. Фото ОПУ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що Росії не вдасться перемогти на Донбасі, бо Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Росія не може окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. ЗСУ стоять, тому Кремль продовжує тактику терору. Вони обстрілюють житлові будинки Сєвєродонецька, вбили мирних людей на вокзалі Краматорська. Вони хочуть знищити людей разом з містами, але ця тактика не спрацює.

Росія зламає зуби. Їх багато, як саранчі, але вони не переможуть на Донбасі. Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю".

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Деталі: Він додав, що зараз Україна ще тільки уявляє кількість злочинів і той жах, який побачимо згодом у Маріуполі.

Єрмак також зазначив, що йому не подобається порівняння Маріуполя зі Сталінградом, оскільки "агресія Росії проти України – унікальна, і злочини проти мирних людей, геноцид – є також унікальними для світу".

"Не буде ніякого "нашого Сталінграду", а після перемоги буде Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка. А всі свідчення військових злочинів будуть передані до Гааги.

Буде пам’ять про українські жертви, буде наша історична пам’ять, яку ми не дамо розмити такими порівняннями", – підсумував голова ОПУ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 6 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти продовжують стягувати техніку і живу силу в область і за кілька днів спробують наступати, але Збройні сили України готові давати відсіч.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.
  • 8 квітня Гайдай заявив, що Росія закінчує стягування своїх військ на територію Луганської області і звершує підготовку до великої битви за український Донбас.

Теми: УкраїнавійнаДонбасАндрій Єрмак
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