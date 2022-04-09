Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія зламає зуби об Донбас – Єрмак

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 14:27
Андрій Єрмак. Фото ОПУ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що Росії не вдасться перемогти на Донбасі, бо Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Росія не може окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. ЗСУ стоять, тому Кремль продовжує тактику терору. Вони обстрілюють житлові будинки Сєвєродонецька, вбили мирних людей на вокзалі Краматорська. Вони хочуть знищити людей разом з містами, але ця тактика не спрацює.

Росія зламає зуби. Їх багато, як саранчі, але вони не переможуть на Донбасі. Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю".

Деталі: Він додав, що зараз Україна ще тільки уявляє кількість злочинів і той жах, який побачимо згодом у Маріуполі.

Єрмак також зазначив, що йому не подобається порівняння Маріуполя зі Сталінградом, оскільки "агресія Росії проти України – унікальна, і злочини проти мирних людей, геноцид – є також унікальними для світу".

"Не буде ніякого "нашого Сталінграду", а після перемоги буде Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка. А всі свідчення військових злочинів будуть передані до Гааги.

Буде пам’ять про українські жертви, буде наша історична пам’ять, яку ми не дамо розмити такими порівняннями", – підсумував голова ОПУ.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти продовжують стягувати техніку і живу силу в область і за кілька днів спробують наступати, але Збройні сили України готові давати відсіч.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.
  • 8 квітня Гайдай заявив, що Росія закінчує стягування своїх військ на територію Луганської області і звершує підготовку до великої битви за український Донбас.

Теми: УкраїнавійнаДонбасАндрій Єрмак
Головне сьогодні

Путін — австрійському канцлеру: Було б краще, якби війна скоріше закінчилася

оновленоРосіяни скинули на Маріуполь невідому отруту – Азов

Байден не планує їхати в Київ услід за Джонсоном – Білий дім

Росія найближчим часом не матиме достатньо ресурсу для успіху на Донбасі - ISW

ФОТОПо Білорусі росіяни їздять на авто, вкрадених в Україні – ЗМІ

У Росії затримали Суркова – ексдепутат Думи

Усі новини...
Україна
У березні Пенсійний фонд недоотримав лише 9% ЄСВ від довоєнного плану
Уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні
Росія вже втратила понад 19 тисяч своїх солдатів у війні в Україні
Останні новини
06:43
Україна запропонувала "іранську модель" санкцій проти "Газпрому"
06:34
Пентагон в WP: Росія посилила свої позиції навколо Донецька
05:35
Путін — австрійському канцлеру: Було б краще, якби війна скоріше закінчилася
05:06
Лондон відреагував на повідомлення про хімічну зброю в Маріуполі: Перевіряємо
04:27
Миколаївська область: Росіяни атакували українські позиції, вдаючи евакуйованих цивільних
03:29
Бельгія знову відкриває посольство в Києві
02:30
Пентагон про хімічну зброю в Маріуполі: Поки не можемо підтвердити
01:57
Верещук: Окупанти полонили 1700 українських військових та цивільних
01:45
Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян
01:37
Загинуло 16 собак. Історія Гостомельського притулку, який пережив російську окупацію
Усі новини...