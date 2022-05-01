Папа Франциск закликав відкрити евакуацію людей з Маріуполя, але не назвав агресора
Папа Римський Франциск у своїй недільній проповіді закликав молитися за мир в Україні й заликав негайно дозволити евакуацію цивільного населення з бункерів заводу "Азовсталі", але оминув увагою, через кого ведеться війна.
Джерело: Vatican News з посиланням на недільну проповідь понтифіка на площі святого Петра в Римі
Пряма мова Папи Франциска: "Думка відразу лине до українського міста Маріуполя – "Міста Марії", котре варварськи бомбардують та знищують. Також і тепер, звідсіля, повторюю заклик, аби були надані безпечні гуманітарні коридори для людей, що заблоковані в меткомбінаті цього міста.
Страждаю і плачу, коли думаю про страждання населення України, особливо, найслабших, похилих віком, дітей.
Навіть надходять жахливі повідомлення про вигнаних і депортованих дітей. І в той час, як ми є свідками моторошного занепаду людства, разом з багатьма стривоженими людьми запитую, чи дійсно відбуваються пошуки миру; чи дійсно існує воля запобігати безперервній військовій і вербальній ескалації, чи робиться все можливе для того, щоби замовкла зброя. Прошу вас, не підаваймося логіці насильства, спотвореній спіралі озброєнь.
Нехай буде обрана дорога діалогу та миру! Молімося".
Деталі: Понтифік закликав вірян молитися щодня впродовж травня щодо припинення війни в Україні.
Водночас у своїй проповіді Франциск оминув увагою, через кого розпочалася війна в Україні, та не звернувся прямо до росіян, російської влади чи католиків, що мешкають у РФ.
Італійські журналісти напередодні, зі своїх джерел у Ватикані, повідомляли, що Папа Франциск тричі звертався з проханням до російської влади дозволити евакуацію цивільного населення, принаймні жінок і дітей, з Маріуполя на кораблях під прапором Святого Престолу. Але росіяни тричі відмовили Ватикану під різними приводами.
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Передісторія:
- Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, Папа Римський, порушивши норми протоколу, самостійно поїхав до посольства РФ у Римі й вимагав, щоби Росія негайно зупинилася й вивела війська.
- Ватикан пропонув своє посередництво в організації перемовин щодо припинення вогню та перемир'я між Росією та Україною.
- У березні президент Зеленський офіційно запросив Папу Римського відвідати Україну. На початку квітня понтифік припускав, що може відвідати Україну, навіть попри бойові дії на території країни.
- До Папи Франциска звертався командир 36-ї бригади морської піхоти, яка боронить Маріуполь від російських загарбників, Сергій Волина з прохання врятувати жінок, дітей, пенсіонерів і поранених із бункерів Маріуполя.
- 23 квітня на пресконференції Зеленський сказав, що Україна була би дуже вдячна, якби понтифік зумів відвідати Україну, а також використати дипломатичні канали Ватикану для звільнення людей у Маріуполі.