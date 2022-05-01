Папа Франциск закликав відкрити евакуацію людей з Маріуполя, але не назвав агресора

Папа Франциск промовляє проповідь для вірян, що зібрались на площі святого петра в римі 1 травня. фото: getty images

Папа Римський Франциск у своїй недільній проповіді закликав молитися за мир в Україні й заликав негайно дозволити евакуацію цивільного населення з бункерів заводу "Азовсталі", але оминув увагою, через кого ведеться війна.

Джерело: Vatican News з посиланням на недільну проповідь понтифіка на площі святого Петра в Римі

Пряма мова Папи Франциска: "Думка відразу лине до українського міста Маріуполя – "Міста Марії", котре варварськи бомбардують та знищують. Також і тепер, звідсіля, повторюю заклик, аби були надані безпечні гуманітарні коридори для людей, що заблоковані в меткомбінаті цього міста.

Страждаю і плачу, коли думаю про страждання населення України, особливо, найслабших, похилих віком, дітей.

Навіть надходять жахливі повідомлення про вигнаних і депортованих дітей. І в той час, як ми є свідками моторошного занепаду людства, разом з багатьма стривоженими людьми запитую, чи дійсно відбуваються пошуки миру; чи дійсно існує воля запобігати безперервній військовій і вербальній ескалації, чи робиться все можливе для того, щоби замовкла зброя. Прошу вас, не підаваймося логіці насильства, спотвореній спіралі озброєнь. Нехай буде обрана дорога діалогу та миру! Молімося"

Деталі: Понтифік закликав вірян молитися щодня впродовж травня щодо припинення війни в Україні.

Водночас у своїй проповіді Франциск оминув увагою, через кого розпочалася війна в Україні, та не звернувся прямо до росіян, російської влади чи католиків, що мешкають у РФ.

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Італійські журналісти напередодні, зі своїх джерел у Ватикані, повідомляли, що Папа Франциск тричі звертався з проханням до російської влади дозволити евакуацію цивільного населення, принаймні жінок і дітей, з Маріуполя на кораблях під прапором Святого Престолу. Але росіяни тричі відмовили Ватикану під різними приводами.

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