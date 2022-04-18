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Командир морпіхів звернувся до Папи Римського – просить врятувати людей з Маріуполя

"Українська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 13:14
Командир морпіхів звернувся до Папи Римського – просить врятувати людей з Маріуполя
фото УП

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.

Джерело: лист Волини, наданий "Українській правді"

Пряма мова Волини: "Ваша Святосте, Папо Франциску!

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Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву.

Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є час , - це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.

Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів.

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Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі.

В мене мало часу, щоби описати всі жахи, які я бачу тут щодня. На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожою авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі.

Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе".

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Теми: МаріупольЗбройні силиПапа Римськийвійна
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