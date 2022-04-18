Командир морпіхів звернувся до Папи Римського – просить врятувати людей з Маріуполя
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.
Джерело: лист Волини, наданий "Українській правді"
Пряма мова Волини: "Ваша Святосте, Папо Франциску!
Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву.
Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є час , - це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.
Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів.
Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі.
В мене мало часу, щоби описати всі жахи, які я бачу тут щодня. На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожою авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі.
Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе".
Нагадаємо:
- Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговоридля того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі.
- Він також заявив, що знищення українських захисників у Маріуполі може поставити крапкув мирних переговорах із Росією.
- 17 квітня Генштаб повідомив, що армія РФ, імовірно, готується до проведення десантної морської операції в Маріуполі.
- 16 квітня Маріупольська міськрада оприлюднила відео руйнуваньу місті, зняте з дрона, а "Reuters" – відео з території навколо Металургійного заводу імені Ілліча у районі, який контролює російська армія.