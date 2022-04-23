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Українська влада сподівається, що Папа Франциск зможе відвідати Україну й врятувати Маріуполь

Денис КарловськийСубота, 23 квітня 2022, 20:54
Українська влада сподівається, що Папа Франциск зможе відвідати Україну й врятувати Маріуполь
Володимир Зеленський під час зустрічі з папою римським франциском у лютому 2020 року. фото ілюстративне: getty images

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Папа Римський Франциск зможе відвідати Україну найближчим часом, а також допомогти евакуювати цивільне населення з Маріуполя.

Джерело: пресконференція Зеленського на станції київського метрополітену "Майдан Незалежності"

Пряма мова Зеленського: "Я дуже б хотів, щоб він приїхав, з самого початку. Щоб він підтримав наших людей на Сході держави.

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Я би хотів, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя – саме з таким проханням ми зверталися до нього.

Є ті чи інші сигнали – рано говорити. Але ми очікуємо на нього. Очікуємо, тому що в нього є саме та місія – місія від Бога. Йому довіряє велика кількість людей".

Деталі: Президент додав, що українська влада зверталася до Святого Престолу з проханням допомогти з організації гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення з Маріуполя.

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Крім того, Україна вважає своїм пріоритетом участь Ватикану в попередніх домовленостях із Росією щодо припинення вогню, принаймні для евакуації поранених і загиблих із театру бойових дій.

Зеленський сказав, що він дуже цінує підтримку Папи та мав особисту зустріч із ним у 2020 році. У їхній розмові Зеленський порушив тему звільнення з італійської в’язниці українця Віталія Марківа, і, за словами президента, Ватикан доклався до звільнення Марківа після їхньої розмови.

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Передісторія:

  • Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, Папа Римський, порушивши норми протоколу, самостійно поїхав до посольства РФ у Римі й вимагав, щоби Росія негайно зупинилася й вивела війська.
  • Ватикан пропонув своє посередництво в організації перемовин щодо припинення вогню та перемир'я між Росією та Україною.
  • У березні президент Зеленський офіційно запросив Папу Римського відвідати Україну. На початку квітня понтифік припускав, що може відвідати Україну, навіть попри бойові дії на території країни.
  • До Папи Франциска звертався командир 36-ї бригади морської піхоти, яка боронить Маріуполь від російських загарбників, Сергій Волина з прохання врятувати жінок, дітей, пенсіонерів і поранених із бункерів Маріуполя.
  • 22 квітня Папа Франциск сказав, що скасував свою зустріч із московським патріархом Кирилом, яку планували провести в червні на Близькому Сході. Він додав, що шкодує про це, бо цінує міжконфесійний діалог, а також те, що ця зустріч мала стати другою такою зустріччю між главами Церков з часів Великої схизми 1054 року.

Теми: ВатиканПапа РимськийМаріупольЗеленський
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