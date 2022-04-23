Українська влада сподівається, що Папа Франциск зможе відвідати Україну й врятувати Маріуполь

Володимир Зеленський під час зустрічі з папою римським франциском у лютому 2020 року. фото ілюстративне: getty images

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Папа Римський Франциск зможе відвідати Україну найближчим часом, а також допомогти евакуювати цивільне населення з Маріуполя.

Джерело: пресконференція Зеленського на станції київського метрополітену "Майдан Незалежності"

Пряма мова Зеленського: "Я дуже б хотів, щоб він приїхав, з самого початку. Щоб він підтримав наших людей на Сході держави.

Я би хотів, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя – саме з таким проханням ми зверталися до нього.

Є ті чи інші сигнали – рано говорити. Але ми очікуємо на нього. Очікуємо, тому що в нього є саме та місія – місія від Бога. Йому довіряє велика кількість людей".

Деталі: Президент додав, що українська влада зверталася до Святого Престолу з проханням допомогти з організації гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення з Маріуполя.

Крім того, Україна вважає своїм пріоритетом участь Ватикану в попередніх домовленостях із Росією щодо припинення вогню, принаймні для евакуації поранених і загиблих із театру бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський сказав, що він дуже цінує підтримку Папи та мав особисту зустріч із ним у 2020 році. У їхній розмові Зеленський порушив тему звільнення з італійської в’язниці українця Віталія Марківа, і, за словами президента, Ватикан доклався до звільнення Марківа після їхньої розмови.

Читайте також: Папа, що образив українців: що стало причиною останніх рішень та заяв понтифіка

Передісторія: