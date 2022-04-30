Путін ігнорує пропозиції щодо порятунку людей із Маріуполя – Подоляк

Світ готовий допомогти врятувати людей у Маріуполі від російських бомбардувань, але російська сторона відкидає всі пропозиції.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, якого цитує партія "Слуга народу"

Пряма мова: "Президент, голова Офісу президента постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли нам переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя.

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Певні політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російської сторони немає жодної реакції".

Деталі: Подоляк наголосив, що росіяни демонструють абсолютну закритість, неготовність розмовляти та йти хоча б на якісь поступки з точки зору гуманістичної складової. Для них символічно знищити Маріуполь і "Азов", переконаний він.

"Там кожен день йдуть атаки з максимальним використанням всієї важкої артилерії, авіації для знищення "Азовсталі". Росіяни розуміють, що там знаходяться діти, цивільні, але продовжують бомбардувати", – констатує радник голови ОП.

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Однак і керівництво України, і світові лідери не полишають спроб домовитися про врятування людей в Маріуполі.

"У світі є достатньо сміливих людей, зокрема політичних лідерів, які готові виконати посередницьку місію в Маріуполі. Тобто ми їдемо туди – і десятки світових лідерів готові стояти поряд з нами, щоб ми забрали людей. Світ хоче допомогти розв’язати цю велику гуманітарну катастрофу", – запевнив Подоляк.

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