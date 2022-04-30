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Путін ігнорує пропозиції щодо порятунку людей із Маріуполя – Подоляк

Олена РощінаСубота, 30 квітня 2022, 11:17
Путін ігнорує пропозиції щодо порятунку людей із Маріуполя – Подоляк
Михайло Подоляк, фото "Слуги народу"

Світ готовий допомогти врятувати людей у Маріуполі від російських бомбардувань, але російська сторона відкидає всі пропозиції. 

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, якого цитує партія "Слуга народу"

Пряма мова: "Президент, голова Офісу президента постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли нам переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя.

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Певні політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російської сторони немає жодної реакції".

Деталі: Подоляк наголосив, що росіяни демонструють абсолютну закритість, неготовність розмовляти та йти хоча б на якісь поступки з точки зору гуманістичної складової. Для них символічно знищити Маріуполь і "Азов", переконаний він.

"Там кожен день йдуть атаки з максимальним використанням всієї важкої артилерії, авіації для знищення "Азовсталі". Росіяни розуміють, що там знаходяться діти, цивільні, але продовжують бомбардувати", – констатує радник голови ОП.

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Однак і керівництво України, і світові лідери не полишають спроб домовитися про врятування людей в Маріуполі.

"У світі є достатньо сміливих людей, зокрема політичних лідерів, які готові виконати посередницьку місію в Маріуполі. Тобто ми їдемо туди – і десятки світових лідерів готові стояти поряд з нами, щоб ми забрали людей. Світ хоче допомогти розв’язати цю велику гуманітарну катастрофу", – запевнив Подоляк.

Передісторія:

  • Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.
  • Опинившись у безвиході, захисники Маріуполя закликали світ домовитися про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни. Зокрема, морпіхи просили президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.
  • Генсек ООН Антоніу Гутерріш і в Києві, і в Москві пропонував, щоб ООН координувала зусилля щодо евакуації з Маріуполя. Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані 28 квітня виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.
  • Українська влада сподівалася 29 квітня евакуювати мирних жителів з заводу "Азовсталь", а можливо й поранених бійців. Але в п’ятницю цього не сталося. 

Теми: МаріупольевакуаціяАзов Росія
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