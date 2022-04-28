ООН готова здійснити евакуацію цивільних з Маріуполя – Гутерреш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав, що керівництво України й Росії погодились на організацію евакуації цивільного населення з Маріуполя міжнародними організаціями, зокрема ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Пряма мова Гутерреша: "Під час мого візиту до Москви президент Путін в цілому дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для евакуації цивільних з "Азовсталі". Сьогодні у нас із паном Зеленським була можливість обговорити це питання. Поки ми з вами говоримо, тривають інтенсивні дискусії щодо перетворення цієї пропозиції на реальність.
Ефективні гуманітарні коридори, локальне припинення бойових дій, безпечні маршрути для цивільних та постачань. Сьогодні жителі Маріуполя перебувають у відчаї і потребують саме такого кроку. Маріуполь - це криза в кризі. Тисячі громадянських потребують життєво важливої допомоги, багато людей похилого віку, хворих і людей з обмеженою мобільністю. Їм потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло".
Деталі: Україна готова перейти до перемовин щодо деталей евакуації негайно.
Водночас Зеленський підкреслив, що попри гадану готовність Путіна сприяти організації евакуаційного маршруту для цивільного населення з Маріуполя, російські окупанти продовжували вести нищівні обстріли заводу "Азовсталь", де переховуються мирні маріупольці.
Президент додав, що бомбардування російських окупантів продовжувалися навіть тоді, коли секретар Гутерреш проводив перемовини з Путіним у Москві 26 квітня.
Зеленський висловив сподівання, що завдяки сприянню ООН вдасться вивести цивільне населення з Маріуполя живими. Він попросив Гутерреша також допомогти повернути додому українців, яких незаконно депортували на територію Росії.
Передісторія:
- 26 квітня Гутерреш обговорив із Путіним за сумнозвісним "довгим столом" евакуацію цивільного населення, яке опинилося заблоковане в бункерах заводу "Азовсталі" під ударами російських окупантів. За його словами, Путін начебто дав свою згоду на організацію безпечних коридорів для евакуації цивільного населення з Маріуполя.
- 28 квітня стало відомо, що координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані поїхала до Запоріжжя, де планує розпочати організацію евакуації всіх цивільних, які заблоковані в Маріуполі.
- Перед своєю поїздкою до Москви та Києва, Гутерреш обговорив питання Маріуполя з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоґаном.
- Раніше віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук вимагала від Гутерреша поговорити з Путіном і домовитися про евакуацію цивільного населення з Маріуполя. За її словами, в бункерах "Азовсталі" заблоковано близько 1000 жінок і дітей, а також півтисячі поранених.