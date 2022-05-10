Україна змінює цілі у війні: Кулеба говорить про звільнення всіх територій

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна у випадку перемоги в битві за Донбас хотіла б звільнити усі свої території, окуповані Росією, проте переговори також не виключив.

Джерело: Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Financial Times"

Пряма мова: "Картина перемоги – це концепція, що розвивається.

У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і розплата за завдані збитки.

Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то, безумовно, перемога для нас у цій війні буде звільненням решти наших територій".

Деталі: Кулеба сказав, що лише поразка Росії дозволить Україні знову відкрити свої чорноморські порти та відновити експортну економіку.

Якщо Київ отримає "ще більше військової підтримки, ми зможемо відкинути їх із Херсонської області, розгромити Чорноморський флот і розблокувати прохід" (до моря – ред.).

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Але він також визнав, що кровопролиття може бути занадто великим, і Україні, можливо, доведеться вести переговори про врегулювання.

У такому разі Київ хотів би "підійти до неминучого моменту з найсильнішими картами", сказав голова МЗС.

Кулеба сподівається, що західні партнери продовжать підтримку України й нададуть сучасну зброю для боротьби проти загарбників.

Голова МЗС упевнений, що союзники підтримають Україну до кінця, включно з витісненням Росії з Донбасу та Криму, оскільки саме агресія Москви дала Заходу нове відчуття мети.

За словами Кулеби, коли три місяці тому "демократія була в занепаді", а "авторитарні режими йшли в наступ", опір України "повернув США та ЄС єдність".

"Вони вже відчувають, що наша перемога буде і їхньою перемогою, і тому я вірю, що вони підтримають нас", – сказав міністр.

Кулеба говорив це за кілька годин після параду Перемоги на Червоній площі в Москві 9 травня, під час якого президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність захисту Росії від НАТО боями на території України.

Нагадаємо: 5 квітня президент України Володимир Зеленський говорив, що перемогою для України буде відступ Росії до кордонів і меж, які були до 24 лютого цього року

Українська влада закликала Захід надати зброю для захисту держави – і в останні тижні західні партнери активно постачають зброю до України.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, який спростить постачання зброї в Україну та Європу.