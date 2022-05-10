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Украина меняет цели в войне: Кулеба говорит об освобождении всех территорий

Елена РощинаВторник, 10 мая 2022, 11:18
Дмитрий Кулеба. фото из его Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в случае победы в битве за Донбасс хотела бы освободить все свои территории, оккупированные Россией, однако переговоры также не исключил.

Источник: Дмитрий Кулеба в интервью "Financial Times"

Прямая речь: "Картина победы – это развивающаяся концепция.

В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и расплата за нанесенный ущерб.

Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, то безусловно победа для нас в этой войне будет освобождением остальных наших территорий".

Детали: Кулеба сказал, что только поражение России позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и восстановить экспортную экономику.

Если Киев получит "еще большее военной поддержки, мы сможем отбросить их из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать проход" (к морю – ред.).

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Но он также признал, что кровопролитие может быть слишком большим, и Украине, возможно, придется вести переговоры по урегулированию.

В таком случае Киев хотел бы "подойти к неизбежному моменту с самыми сильными картами", сказал глава МИД.

Кулеба надеется, что западные партнеры продолжат поддержку Украины и предоставят современное оружие для борьбы с захватчиками.

Глава МИД уверен, что союзники поддержат Украину до конца, включая вытеснение России с Донбасса и Крыма, поскольку именно агрессия Москвы дала Западу новую цель.

По словам Кулебы, когда три месяца назад "демократия была в упадке", а "авторитарные режимы шли в наступление", сопротивление Украины "вернуло США и ЕС единство".

"Они уже чувствуют, что наша победа будет и их победой, и потому я верю, что они поддержат нас", – сказал министр.

Кулеба говорил это через несколько часов после парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая, во время которого президент России Владимир Путин заявил о необходимости защиты России от НАТО боями на территории Украины.

Напомним: 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что победой для Украины будет отступление России к границам, которые были до 24 февраля этого года.

Украинские власти призывали Запад предоставить оружие для защиты государства – и в последние недели западные партнеры активно поставляют оружие в Украину.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который упростит поставки оружия в Украину и Европу.

Темы: войнаРосcияУкраинаКулеба Дмитрий
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