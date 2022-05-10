Одеса: стан двох із п’яти постраждалих від ударів 9 травня – стабільний

В Одесі внаслідок ракетного удару, яким зруйновано торговий центр "Рів'єра", одна людина загинула і ще 5 отримали поранення, про двох поранених відомо, що їхньому життю загрози немає.

Джерело: директор Одеської міської клінічної лікарні №11 Микола Турчин у коментарі журналістам, "Думская"

Деталі :Керівник лікарні №11 повідомив, що до них привезли двох пацієнтів, а третю людину не довезли: чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

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Стан двох пацієнтів стабільний, середнього ступеню тяжкості, в основному вони мають травми грудної клітини й голови. Пошкодження не від осколків, імовірно люди постраждали від падіння металоконструкцій.

За словами директора лікарні, за пару тижнів пацієнти можуть одужати. Ліками вони забезпечені.

Про інших трьох постраждалих йому нічого не відомо: ймовірно, вони лікуються в обласній клініці.

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