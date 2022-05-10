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Одеса: стан двох із п’яти постраждалих від ударів 9 травня – стабільний

Олена Рощіна, Соня ЛукашоваВівторок, 10 травня 2022, 13:54
Одеса: стан двох із п’яти постраждалих від ударів 9 травня – стабільний
Одеса, ТРЦ "Рів'єра", фото Соні Лукашової, УП

В Одесі внаслідок ракетного удару, яким зруйновано торговий центр "Рів'єра", одна людина загинула і ще 5 отримали поранення, про двох поранених відомо, що їхньому життю загрози немає.

Джерело: директор Одеської міської клінічної лікарні №11 Микола Турчин у коментарі журналістам, "Думская

Деталі :Керівник лікарні №11 повідомив, що до них привезли двох пацієнтів, а третю людину не довезли: чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

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Стан двох пацієнтів стабільний, середнього ступеню тяжкості, в основному вони мають травми грудної клітини й голови. Пошкодження не від осколків, імовірно люди постраждали від падіння металоконструкцій. 

За словами директора лікарні, за пару тижнів пацієнти можуть одужати. Ліками вони забезпечені. 

Про інших трьох постраждалих йому нічого не відомо: ймовірно, вони лікуються в обласній клініці.

ВІДЕО ДНЯ

У самому ТРЦ, за даними кореспондента "Української правди", тривають слідчі дії, працюють поліцейські таі рятувальники.

Передісторія: 

  • 9 травня росіяни здійснили ракетну атаку на Одесу. Внаслідок цього спалахнула пожежа в одному з торговельно-розважальних центрів та в складських приміщеннях.
  • Загалом того вечора ворог випустив по місту 7 ракет.
  • Через російські обстріли одна людина загинула та ще 5 отримали поранення.

Теми: Одесавійна
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