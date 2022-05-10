Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Одесса: состояние двух из пяти пострадавших от ударов 9 мая – стабильное

Елена Рощина, Соня ЛукашоваВторник, 10 мая 2022, 13:54
Одесса: состояние двух из пяти пострадавших от ударов 9 мая – стабильное
Одесса, ТРЦ "Ривьера", фото Сони Лукашовой, УП

В Одессе в результате ракетного удара, которым разрушен торговый центр "Ривьера", один человек погиб и еще 5 получили ранения, о двух раненых известно, что их жизни угрозы нет.

Источник: директор Одесской городской клинической больницы №11 Николай Турчин в комментарии журналистам, "Думская"

Детали: Руководитель больницы №11 сообщил, что к ним привезли двух пациентов, а третьего человека не довезли: мужчина скончался в карете скорой помощи.

Реклама:

Состояние двух пациентов стабильное, средней степени тяжести, в основном у них травмы грудной клетки и головы. Повреждение не от осколков, вероятно, люди пострадали от падения металлоконструкций.

По словам директора больницы, через пару недель пациенты могут поправиться. Лекарствами они обеспечены.

О других трех пострадавших ему ничего не известно: вероятно, они лечатся в областной клинике.

ВИДЕО ДНЯ

В самом ТРЦ, по данным корреспондента "Украинской правды", продолжаются следственные действия, работают полицейские и спасатели.

Предыстория:

  • 9 мая россияне совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вспыхнул пожар в одном из торгово-развлекательных центров и в складских помещениях.
  • Всего в тот вечер враг выпустил по городу 7 ракет.
  • Из-за российских обстрелов один человек погиб и еще 5 получили ранения.

Темы: Одессавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Одесса
В Одессе прогремели взрывы, враг атакует область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
Последние новости
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
Все новости...
Реклама: