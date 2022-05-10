Одесса: состояние двух из пяти пострадавших от ударов 9 мая – стабильное

В Одессе в результате ракетного удара, которым разрушен торговый центр "Ривьера", один человек погиб и еще 5 получили ранения, о двух раненых известно, что их жизни угрозы нет.

Источник: директор Одесской городской клинической больницы №11 Николай Турчин в комментарии журналистам, "Думская"

Детали: Руководитель больницы №11 сообщил, что к ним привезли двух пациентов, а третьего человека не довезли: мужчина скончался в карете скорой помощи.

Реклама:

Состояние двух пациентов стабильное, средней степени тяжести, в основном у них травмы грудной клетки и головы. Повреждение не от осколков, вероятно, люди пострадали от падения металлоконструкций.

По словам директора больницы, через пару недель пациенты могут поправиться. Лекарствами они обеспечены.

О других трех пострадавших ему ничего не известно: вероятно, они лечатся в областной клинике.

ВИДЕО ДНЯ

В самом ТРЦ, по данным корреспондента "Украинской правды", продолжаются следственные действия, работают полицейские и спасатели.

Предыстория: