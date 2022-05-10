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Одесса: состояние двух из пяти пострадавших от ударов 9 мая – стабильное

Елена Рощина, Соня ЛукашоваВторник, 10 мая 2022, 13:54
Одесса, ТРЦ "Ривьера", фото Сони Лукашовой, УП

В Одессе в результате ракетного удара, которым разрушен торговый центр "Ривьера", один человек погиб и еще 5 получили ранения, о двух раненых известно, что их жизни угрозы нет.

Источник: директор Одесской городской клинической больницы №11 Николай Турчин в комментарии журналистам, "Думская"

Детали: Руководитель больницы №11 сообщил, что к ним привезли двух пациентов, а третьего человека не довезли: мужчина скончался в карете скорой помощи.

Состояние двух пациентов стабильное, средней степени тяжести, в основном у них травмы грудной клетки и головы. Повреждение не от осколков, вероятно, люди пострадали от падения металлоконструкций.

По словам директора больницы, через пару недель пациенты могут поправиться. Лекарствами они обеспечены.

О других трех пострадавших ему ничего не известно: вероятно, они лечатся в областной клинике.

В самом ТРЦ, по данным корреспондента "Украинской правды", продолжаются следственные действия, работают полицейские и спасатели.

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Предыстория:

  • 9 мая россияне совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вспыхнул пожар в одном из торгово-развлекательных центров и в складских помещениях.
  • Всего в тот вечер враг выпустил по городу 7 ракет.
  • Из-за российских обстрелов один человек погиб и еще 5 получили ранения.

Темы: Одессавойна
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