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Помер перший президент України Леонід Кравчук

Альона Мазуренко Вівторок, 10 травня 2022, 20:25
Помер перший президент України Леонід Кравчук
Леонід Кравчук, Фото: getty images

На 89-му році життя помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Джерело: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Twitter, "Укрновини" з посиланням на джерело в сім'ї першого президента

Пряма мова Стефанчука: "Відійшов у вічність перший президент України Леонід Макарович Кравчук.

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Він був людиною, яка змінила хід історії України, тому я дякую Богові, що мав можливість цей відрізок земного часу товаришувати з ним".

Деталі: Повідомляється, що Кравчук помер 10 травня о 17.00 після тривалої недуги.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше про смерть Кравчука повідомив народний депутат і колишній глава ВР Дмитро Разумков у Facebook.

Передісторія: 

  • В кінці червня стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді стан його здоров'я не коментували.
  • Наприкінці липня повідомлялось, що Кравчук після операції на серці уже місяць перебуває у реанімації.

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Теми: КравчукпрезидентУкраїна
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