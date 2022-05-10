Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

На 89 году жизни умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Twitter, "Укрновости" со ссылкой на источник в кругу семьи первого президента

Прямая речь Стефанчука: "Ушел в вечность первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук.

Он был человеком, который изменил ход истории Украины, поэтому я благодарю Бога, что имел возможность этот отрезок земного времени дружить с ним".

Детали: Сообщается, что Кравчук умер 10 мая в 17.00 после продолжительной болезни.

Ранее о смерти Кравчука сообщил народный депутат и бывший глава ВР Дмитрий Разумков в Facebook.

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Предыстория:

В конце июня стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда состояние его здоровья не комментировали.

В конце июля сообщалось, что Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.

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