Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Вторник, 10 мая 2022, 20:25
На 89 году жизни умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Twitter, "Укрновости" со ссылкой на источник в кругу семьи первого президента
Прямая речь Стефанчука: "Ушел в вечность первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук.
Он был человеком, который изменил ход истории Украины, поэтому я благодарю Бога, что имел возможность этот отрезок земного времени дружить с ним".
Детали: Сообщается, что Кравчук умер 10 мая в 17.00 после продолжительной болезни.
Ранее о смерти Кравчука сообщил народный депутат и бывший глава ВР Дмитрий Разумков в Facebook.
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Предыстория:
- В конце июня стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда состояние его здоровья не комментировали.
- В конце июля сообщалось, что Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.
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