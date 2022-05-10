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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Алена МазуренкоВторник, 10 мая 2022, 20:25
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Леонид Кравчук, Фото: getty images

На 89 году жизни умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Twitter"Укрновости" со ссылкой на источник в кругу семьи первого президента

Прямая речь Стефанчука: "Ушел в вечность первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук.

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Он был человеком, который изменил ход истории Украины, поэтому я благодарю Бога, что имел возможность этот отрезок земного времени дружить с ним".

Детали: Сообщается, что Кравчук умер 10 мая в 17.00 после продолжительной болезни.

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Ранее о смерти Кравчука сообщил народный депутат и бывший глава ВР Дмитрий Разумков в Facebook.

Предыстория:

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Темы: КравчукпрезидентУкраина
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