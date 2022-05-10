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На Луганщині українські бійці розбили ворогів, яким вдалося форсувати місцеву річку

Мазуренко Альона Вівторок, 10 травня 2022, 22:41
БІЛОГОРІВКА НА МАПІ

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що українські захисники розбили окупантів, яким вдалося переправитися з технікою на понтоні неподалік від Білогорівки. Весь день українські бійці виловлювали ворогів з річки, чи відшукували тих, хто ховався. 

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Тривають бої навколо Попасної, гаряче у Білогорівці, наші захисники продовжують полювати на росіян, які перейшли на наш берег - зачистка триває.

Досі тривають бої у Рубіжному та Воєводівці, але наша оборона стабільна".

Деталі: За словами Гайдая, ворогу вдалося встановити понтону переправу і перекинути свою техніку, але українські захисники знищили всю техніку ворога і саму переправу.

Весь день, 10 травня, українські захисники відшукували і ліквідовували окупантів, котрі переплили через річку чи ховались. 

Раніше Гайдай повідомив, що "на нашому березі опинилися близько 80 рашистів".

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Наразі, за його словами, Луганщина живе, взагалі, без комунікацій. У вільних населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку.

Росіяни продовжують обстрілювати надважливу дорогу Лисичанськ-Бахмут.

Гайдай сподівається, що за декілька днів вдасться завезти гуманітарні вантажі для тих, хто залишився, а це більше 40 тисяч мешканців області. 

Евакуація, за словами глави ОВА, досі неможлива: "Щойно наші захисники відкинуть рашистів від дороги на відстань, з якої ті не зможуть гатити по "шляху життя", евакуація поновиться".

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Теми: Луганська областьокупаціявійнаРосія
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