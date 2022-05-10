Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Луганщині українські бійці розбили ворогів, яким вдалося форсувати місцеву річку

Альона Мазуренко Вівторок, 10 травня 2022, 22:41
На Луганщині українські бійці розбили ворогів, яким вдалося форсувати місцеву річку
БІЛОГОРІВКА НА МАПІ

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що українські захисники розбили окупантів, яким вдалося переправитися з технікою на понтоні неподалік від Білогорівки. Весь день українські бійці виловлювали ворогів з річки, чи відшукували тих, хто ховався. 

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Тривають бої навколо Попасної, гаряче у Білогорівці, наші захисники продовжують полювати на росіян, які перейшли на наш берег - зачистка триває.

Реклама:

Досі тривають бої у Рубіжному та Воєводівці, але наша оборона стабільна".

Деталі: За словами Гайдая, ворогу вдалося встановити понтону переправу і перекинути свою техніку, але українські захисники знищили всю техніку ворога і саму переправу.

Весь день, 10 травня, українські захисники відшукували і ліквідовували окупантів, котрі переплили через річку чи ховались. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Гайдай повідомив, що "на нашому березі опинилися близько 80 рашистів".

Наразі, за його словами, Луганщина живе, взагалі, без комунікацій. У вільних населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку.

Росіяни продовжують обстрілювати надважливу дорогу Лисичанськ-Бахмут.

Гайдай сподівається, що за декілька днів вдасться завезти гуманітарні вантажі для тих, хто залишився, а це більше 40 тисяч мешканців області. 

Евакуація, за словами глави ОВА, досі неможлива: "Щойно наші захисники відкинуть рашистів від дороги на відстань, з якої ті не зможуть гатити по "шляху життя", евакуація поновиться".

Передісторія: 

Теми: Луганська областьокупаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Луганська область
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: