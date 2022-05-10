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В Луганской области украинские бойцы разбили врагов, которым удалось форсировать местную реку

Алена МазуренкоВторник, 10 мая 2022, 22:41
В Луганской области украинские бойцы разбили врагов, которым удалось форсировать местную реку
БЕЛОГОРОВКА НА КАРТЕ

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинские защитники разбили оккупантов, которым удалось переправиться с техникой на понтоне неподалеку от Белогоровки. Весь день украинские бойцы вылавливали врагов из реки или отыскивали тех, кто прятался.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Продолжаются бои вокруг Попасной, горячо в Белогоровке, наши защитники продолжают охотиться на россиян, которые перешли на наш берег – зачистка продолжается.

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До сих пор продолжаются бои в Рубежном и Воеводовке, но наша оборона стабильна".

Детали: По словам Гайдая, врагу удалось установить понтонную переправу и перебросить свою технику, но украинские защитники уничтожили всю технику врага и саму переправу.

Весь день, 10 мая, украинские защитники разыскивали и ликвидировали оккупантов, которые переплыли через реку или прятались.

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Ранее Гайдай сообщил, что "на нашем берегу очутились около 80 рашистов".

По его словам, Луганщина живет вообще без коммуникаций. В свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.

Россияне продолжают обстреливать сверхважную дорогу Лисичанск-Бахмут.

Гайдай надеется, что через несколько дней удастся ввезти гуманитарные грузы для оставшихся, а это более 40 тысяч жителей области.

Эвакуация, по словам главы ОВА, до сих пор невозможна: "Только когда наши защитники отбросят рашистов от дороги на расстояние, с которой те не смогут бить по "пути жизни", эвакуация возобновится".

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Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
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