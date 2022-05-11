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У Німеччині арештували розкішну яхту соратника Путіна

Світлана КізіловаСереда, 11 травня 2022, 00:13
У Німеччині арештували розкішну яхту соратника Путіна
Фархад Ахмедов, фото РБК

У порту Гамбурга затримали яхту Luna, що належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову.

Джерело: Süddeutsche Zeitung

Деталі: Вартість яхти, яка раніше належала Роману Абрамовичу, оцінюють у 400 мільйонів євро. Їй заборонено залишати порт Гамбурґа.

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Перед цим Федеральне управління німецької кримінальної поліції (BKA) з'ясовувало, чи справді російський олігарх Фархад Ахмедов стоїть за Ліхтенштейнським трастом, який формально вказаний власником розкішного судна.

Після закінчення розгляду яхта кремлівського олігарха потрапила під закон про санкції.

Російський мільярдер Фархад Ахмедов родом з Азербайджану, він перебуває у списку санкцій ЄС з початку квітня. Колишній член Ради Федерації РФ, є соратником президента РФ Володимира Путіна.

ВІДЕО ДНЯ
Яхта
Яхта "Луна"
Getty Images

Нагадаємо:

  • Італійська влада заарештувала у порту Марина-ді-Каррара 140-метрову супер’яхту "Шехерезада", власником якої вважають президента Росії Владіміра Путіна.
  • На початку березня німецька влада конфіскувала в Гамбурзі яхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив під санкції Євросоюзу, а в Італії потрапили під арешт яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка.

Знати більше: "Русский корабль иди на х*й". УП знайшла в Європі яхти російських олігархів

Теми: санкціїПутінНімеччина
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