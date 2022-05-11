В Германии арестовали роскошную яхту соратника Путина

В порту Гамбурга задержали яхту Luna, которая принадлежит миллиардеру Фархаду Ахмедову.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Детали: Стоимость яхты, которая ранее принадлежала Роману Абрамовичу, оценивают в 400 миллионов евро. Ей запрещено покидать порт Гамбурга.

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Перед этим Федеральное управление немецкой уголовной полиции (BKA) выясняло, действительно ли российский олигарх Фархад Ахмедов стоит за Лихтенштейнским трастом, который формально указан владельцем роскошного судна.

После окончания разбирательства яхта кремлевского олигарха попала под закон о санкциях.

Российский миллиардер Фархад Ахмедов родом из Азербайджана, он находится в санкционном списке ЕС с начала апреля. Бывший член Совета Федерации РФ, является соратником президента РФ Владимира Путина.

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Напомним:

Итальянские власти арестовали в порту Марина-ди-Каррара 140-метровую суперяхту "Шехерезада", владельцем которой считают президента России Владимира Путина.

В начале марта немецкие власти конфисковали в Гамбурге яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова, попавшего под санкции Евросоюза, а и Италии попали под арест яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

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