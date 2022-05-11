У Бєлгородській області РФ ввели "жовтий" рівень терористичної небезпеки

У Бєлгородській області Російської Федерації запроваджують "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Джерело: Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

Дослівно: "До 25 травня на території Білгородської області діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Відповідний документ підписано".

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Що передувало: Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков 14 квітня заявив нібито про обстріл з боку України села Журавльовка, з якого раніше евакуювали мешканців, а також села Сподарюшино.

27 квітня Гладков повідомив, що, за попередніми даними, в районі села Стара Нєлідовка горить склад боєприпасів.

У Бєлгородській області Росії 1 травня сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.