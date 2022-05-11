Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бєлгородській області РФ ввели "жовтий" рівень терористичної небезпеки

Ольга Глущенко Середа, 11 травня 2022, 07:44
У Бєлгородській області РФ ввели жовтий рівень терористичної небезпеки
Карта Бєлгородської області, wikipedia.org

У Бєлгородській області Російської Федерації запроваджують "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Джерело: Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

Дослівно: "До 25 травня на території Білгородської області діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Відповідний документ підписано".

Реклама:

Що передувало: Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков 14 квітня заявив нібито про обстріл з боку України села Журавльовка, з якого раніше евакуювали мешканців, а також села Сподарюшино.

27 квітня Гладков повідомив, що, за попередніми даними, в районі села Стара Нєлідовка горить склад боєприпасів.

У Бєлгородській області Росії 1 травня сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіятероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Росія
Атака на аеродром у Пскові була з РФ: ЗМІ показали момент удару
NASA опублікувала знімки місця падіння російської "Луни" 
На Кіпрі арештували росіянина, який купляв американську мікроелектроніку для ВПК Росії
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: