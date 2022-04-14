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Нагнітання посилюється: Росія заявила про "обстріл" з боку України ще двох сіл

Катерина ТищенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 19:27
ЖУРАВЛЬОВКА БЄЛГОРОДСЬКОЇ ОБЛАСТІ РФ

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив нібито про обстріл з боку України села Журавльовка, з якого раніше евакуювали мешканців, а також села Сподарюшино.

Джерело: Гладков у Telegram

Дослівно: "Був обстріл з боку України нашого села Журавльовка. Є пошкодження житлових будинків, соціальних об'єктів. Інформації про жертв та постраждалих немає".

Деталі: Губернатор нагадав, що раніше в цьому селі вже було оголошено режим НС, і людей було вивезено за його межі.

Раніше у четвер Гладков також заявив про "обстріл" з боку України села Сподарюшино Грайворонського міського округу.

Однак тоді він заявив, що постраждалих та жертв серед мирного населення немає, так само як і руйнувань житлових та соціальних об'єктів.

"Для забезпечення безпеки мешканців тимчасово вивезли із сіл Безимено та Сподарюшино", - повідомив губернатор.

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Що передувало: У четвер Росія заявила, що Україна обстріляла Климівський район Брянської області, загиблих немає.

Пізніше РНБО оприлюднила заяву, що спецслужби Росії розпочали реалізацію плану з проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.

Російське військове керівництво погрожує ракетними ударами по Києву, якщо українці нібито не перестануть проводити диверсії на території РФ.

Теми: Росія
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