В Белгородской области РФ ввели "желтый" уровень террористической опасности
Среда, 11 мая 2022, 07:44
В Белгородской области русской Федерации вводят "желтый" уровень террористической угрозы.
Источник: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram
Дословно: "До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан".
Что предшествовало: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков 14 апреля заявил якобы об обстреле со стороны Украины села Журавлевка, из которого ранее эвакуировали жителей, а также села Сподарюшино.
27 апреля Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.
В Белгородской области России 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.