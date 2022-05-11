В Белгородской области РФ ввели "желтый" уровень террористической опасности

В Белгородской области русской Федерации вводят "желтый" уровень террористической угрозы.

Источник: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram

Дословно: "До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан".

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Что предшествовало: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков 14 апреля заявил якобы об обстреле со стороны Украины села Журавлевка, из которого ранее эвакуировали жителей, а также села Сподарюшино.

27 апреля Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.

В Белгородской области России 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.