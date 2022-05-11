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Захисник Маріуполя: Наскільки нам відомо, цивільних на "Азовсталі" немає

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 10:39
Захисник Маріуполя: Наскільки нам відомо, цивільних на Азовсталі немає
Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко. Скриншот з відео

Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що за його даними, усі цивільні особи евакуйовані з заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: Самойленко в інтерв’ю Sky News, коментуючи інформацію про можливе перебування понад сотні цивільних на "Азовсталі"

Пряма мова Самойленка: "Інформація про 100 цивільних на Азовсталі – це не підтверджена інформація. Наразі, наскільки мені відомо, то всі цивільні були евакуйовані".

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Деталі: Водночас він додав, що на заводі досі перебуває багато поранених, які також потребують евакуації.

"Азовець" зазначив, що вони кожного дня несуть втрати, мають дуже обмежені ресурси і відповідно кожен день для них може бути останнім.

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Теми: Азов Маріупольвійна
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