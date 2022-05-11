Захисник Маріуполя: Наскільки нам відомо, цивільних на "Азовсталі" немає
Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що за його даними, усі цивільні особи евакуйовані з заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Джерело: Самойленко в інтерв’ю Sky News, коментуючи інформацію про можливе перебування понад сотні цивільних на "Азовсталі"
Пряма мова Самойленка: "Інформація про 100 цивільних на Азовсталі – це не підтверджена інформація. Наразі, наскільки мені відомо, то всі цивільні були евакуйовані".
Деталі: Водночас він додав, що на заводі досі перебуває багато поранених, які також потребують евакуації.
"Азовець" зазначив, що вони кожного дня несуть втрати, мають дуже обмежені ресурси і відповідно кожен день для них може бути останнім.
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Передісторія:
- 9 травня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що на території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі досі перебуває більше сотні цивільних осіб.
- 7 травня віцепрем'єр Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з території "Азовсталі" в Маріуполі евакуювали.
- 8 травня заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", заявив, що військові не можуть сказати напевне, чи всіх цивільних евакуювали з "Азовсталі".