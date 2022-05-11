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Защитник Мариуполя: Насколько нам известно, гражданских на "Азовстали" нет

Ирина БалачукСреда, 11 мая 2022, 10:39
Защитник Мариуполя: Насколько нам известно, гражданских на Азовстали нет
Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко. Скриншот из видео

Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что, по его данным, все гражданские лица эвакуированы с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: Самойленко в интервью Sky News, комментируя информацию о возможном пребывании более сотни гражданских на "Азовстали"

Прямая речь Самойленко: "Информация о 100 гражданских на "Азовстали" – это не подтвержденная информация. По состоянию на сейчас, насколько мне известно, все гражданские были эвакуированы".

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Детали: В то же время он добавил, что на заводе до сих пор находятся много раненых, которые также нуждаются в эвакуации.

"Азовец" отметил, что они каждый день несут потери, имеют очень ограниченные ресурсы и соответственно каждый день для них может быть последним.

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Темы: АзовМариупольвойна
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