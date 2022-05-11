Защитник Мариуполя: Насколько нам известно, гражданских на "Азовстали" нет
Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что, по его данным, все гражданские лица эвакуированы с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Источник: Самойленко в интервью Sky News, комментируя информацию о возможном пребывании более сотни гражданских на "Азовстали"
Прямая речь Самойленко: "Информация о 100 гражданских на "Азовстали" – это не подтвержденная информация. По состоянию на сейчас, насколько мне известно, все гражданские были эвакуированы".
Детали: В то же время он добавил, что на заводе до сих пор находятся много раненых, которые также нуждаются в эвакуации.
"Азовец" отметил, что они каждый день несут потери, имеют очень ограниченные ресурсы и соответственно каждый день для них может быть последним.
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Предыстория:
- 9 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе до сих пор находятся более сотни гражданских лиц.
- 7 мая вице-премьер Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и пожилых людей с территории "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали.
- 8 мая заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", заявил, что военные не могут сказать наверняка, все ли гражданские эвакуированы с "Азовстали".