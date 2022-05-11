Подоляк про "Херсонську область у складі РФ": Звільнимо Херсон, що би не вигадували окупанти

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що пособники окупантів у Херсонській області можуть закликати приєднати їх хоч до Марса, але насправді їм доведеться просити про помилування після вироку суду.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера".

Реклама:

Деталі: Подоляк висловив упевненість, що українська армія звільнить Херсон, які б "ігри слів" не вигадували окупанти.

Передісторія:

Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ без референдуму.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".