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Подоляк про "Херсонську область у складі РФ": Звільнимо Херсон, що би не вигадували окупанти

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 16:04
Подоляк про Херсонську область у складі РФ: Звільнимо Херсон, що би не вигадували окупанти
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що пособники окупантів у Херсонській області можуть закликати приєднати їх хоч до Марса, але насправді їм доведеться просити про помилування після вироку суду.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера".

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Деталі: Подоляк висловив упевненість, що українська армія звільнить Херсон, які б "ігри слів" не вигадували окупанти.

Передісторія: 

  • Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ без референдуму. 
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".

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Теми: Офіс президентаХерсонська областьвійнаокупація
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