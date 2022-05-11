Подоляк про "Херсонську область у складі РФ": Звільнимо Херсон, що би не вигадували окупанти

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що пособники окупантів у Херсонській області можуть закликати приєднати їх хоч до Марса, але насправді їм доведеться просити про помилування після вироку суду.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера".

Деталі: Подоляк висловив упевненість, що українська армія звільнить Херсон, які б "ігри слів" не вигадували окупанти.

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