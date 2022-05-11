Подоляк про "Херсонську область у складі РФ": Звільнимо Херсон, що би не вигадували окупанти
Середа, 11 травня 2022, 16:04
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що пособники окупантів у Херсонській області можуть закликати приєднати їх хоч до Марса, але насправді їм доведеться просити про помилування після вироку суду.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера".
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Деталі: Подоляк висловив упевненість, що українська армія звільнить Херсон, які б "ігри слів" не вигадували окупанти.
Передісторія:
- Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ без референдуму.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".
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