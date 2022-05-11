Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Подоляк про "Херсонську область у складі РФ": Звільнимо Херсон, що би не вигадували окупанти

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 16:04
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що пособники окупантів у Херсонській області можуть закликати приєднати їх хоч до Марса, але насправді їм доведеться просити про помилування після вироку суду.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера".

Деталі: Подоляк висловив упевненість, що українська армія звільнить Херсон, які б "ігри слів" не вигадували окупанти.

Передісторія: 

  • Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ без референдуму. 
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".

Теми: Офіс президентаХерсонська областьвійнаокупація
Головне сьогодні

Солдати РФ холоднокровно застрелили двох цивільних біля Києва: CNN оприлюднила відео

Через санкції РФ використовує чіпи з холодильників у військовій техніці - міністр США

Ворог щільно штурмує Донецький напрямок – зведення Генштабу

В КНДР оголосили про перший випадок COVID-19

"Азовсталь": Командир морпіхів звернувся до Ілона Маска по допомогу в евакуації

"Ви самі підштовхнули": президент Фінляндії пояснив Кремлю, чому країна хоче в НАТО

Усі новини...
Офіс президента
У Зеленського побачили в ідеї Макрона пропозицію альтернативи членства України в ЄС
Україна заповнила фінальну частину опитувальника ЄС для статусу кандидата
ЗСУ роблять надзусилля, щоб деблокада Маріуполя стала можливою – Подоляк
Останні новини
10:06
Російська армія втратила 191 систему залпового вогню та 161 гелікоптер - Генштаб
10:04
Siemens оголосив, що вийде з російського ринку через війну в Україні
10:00
Зеленський розповів про мужніх українців і закликав світ їхати в Україну
09:45
Saudi Aramco стала найдорожчою компанією у світі
09:30
В Росії вибух у військовій частині, є загиблий
09:20
Як війна змінила наші звички та ритуали – записки Краснящих
09:09
Регіони: РФ дістала відкоша на Ізюмському напрямку, обстріли на сході та півдні
09:03
Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини - британська розвідка
08:48
фото Луганщина: Окупанти стріляли 26 разів і пошкодили 24 будинки
08:40
Солдати РФ холоднокровно застрелили двох цивільних біля Києва: CNN оприлюднила відео
Усі новини...